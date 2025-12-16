Javier Moll: "Impulsar el Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España"

Badajoz ha sido la ciudad elegida para acoger la primera edición del Foro Impulsa, el gran encuentro económico del Suroeste de la Península Ibérica que organiza Prensa Ibérica.

El presidente del grupo de comunicación, Javier Moll, recordó en su discurso de bienvenida que los ciudadanos de Extremadura, Andalucía occidental y el sur de Portugal "comparten historia, cultura, agricultura, industria y un horizonte de modernización; donde antes había fronteras, queremos demostrar que ahora se pueden levantar puentes de progreso".

"Con este encuentro pretendemos instalar en la agenda pública la idea de que el impulso del Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España y una prioridad nacional para el equilibrio y la justicia territorial", aseguró Javier Moll.

El editor destacó que "este vasto territorio, que va del Alentejo y el Algarve a Cáceres y Badajoz, pasando por Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, tiene el talento, el potencial y la aspiración de convertirse en uno de los grandes polos de desarrollo energético y tecnológico en Europa". Y, aunque señaló que esta tierra tiene grandes recursos naturales (sol, agua, suelo fértil), puso también de relieve la existencia de carencias estructurales. "Este foro se crea, precisamente, para identificar, exigir y acelerar las soluciones", apostilló.

Javier Moll situó en el centro de este gran desafío la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, cuya ejecución "no puede seguir aplazándose". "Si España quiere mirar hacia el futuro desde el Atlántico, necesita que el tren de alta velocidad esté operativo antes del 2030", reivindicó.

La culminación del AVE, la conexión Plasencia-Salamanca en la Ruta de la Plata y la mejora de las redes logísticas son algunas de las infraestructuras que Moll citó como imprescindibles para que empresas, mercancías y personas circulen con fluidez, generando riqueza y favoreciendo el bienestar. "Y para hacerlo posible es necesaria una voluntad política que pretendemos reivindicar en este encuentro", añadió.

El presidente de Prensa Ibérica cree que el Suroeste lo merece: "Hoy en día, vive una profunda transformación que, a través de energías limpias, avances digitales y talento local, está en condiciones de situarse a la vanguardia de la nueva economía verde".

Moll resaltó las fortalezas, pero apuntó también amenazas como la que representa el cambio climático. "Algunos informes científicos señalan ya que Extremadura y Andalucía serán las comunidades con más daño económico por el calor extremo y la sequía", advirtió.

En relación al nuevo Foro Impulsa que promueven las cabeceras de Prensa Ibérica en Extremadura y Andalucía occidental, el editor señaló la necesidad de "un debate riguroso que encuentre respuestas para una nueva política del agua capaz de garantizar futuro a la industria, el campo y el turismo".

Javier Moll, que puso en valor la mesa redonda con los alcaldes de Madrid, Badajoz y Lisboa, cree evidente que "el futuro del Suroeste pasa por reforzar la alianza ibérica. España y Portugal están destinadas a pensar, planificar e invertir juntas", aseguró. "Desde los puertos atlánticos de Sines, Setúbal y Lisboa, el Suroeste ibérico es la puerta occidental de Europa, y ciudades españolas como la propia Badajoz representan un gran nodo de conexión. La cooperación energética, la interconexión digital, la investigación universitaria conjunta y el impulso de la agroalimentación son campos en los que hay que redoblar el esfuerzo de colaboración entre ambos países".

El editor resaltó que el Foro Impulsa es "una apuesta editorial, pero también cívica", a la vez que destacaba que La Crónica de Badajoz, El Periódico Extremadura, El Correo de Andalucía, el Diario Córdoba y el suplemento Activos de Economía se van a implicar al máximo para "lograr que este proyecto sea útil a la sociedad a través de una información de calidad, con una mirada plural y desde la convicción de que los medios de comunicación no están solo para contar lo que pasa, sino también para ayudar a que las cosas positivas sucedan".

Este proyecto busca, en palabras del presidente de Prensa Ibérica, "visibilizar oportunidades, exigir compromisos, reconocer buenas prácticas y apoyar a quienes trabajan por los territorios del Suroeste". El objetivo es "que estos territorios empujen con fuerza, que la colaboración público-privada florezca y que la amistad entre España y Portugal sirva para alumbrar un nuevo modelo de desarrollo con el eje del Suroeste como protagonista", concluyó Javier Moll.