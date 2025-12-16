China exhibe músculo en su carrera por conquistar el mercado de los cruceros

Pekín da un paso más en su conquista de la joya de la corona de la construcción naval: los grandes cruceros. Tras la irrupción del Adora Magic City, el primer barco de este tipo construido íntegramente en el país, el astillero Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. (SWS) ultima su segundo transatlántico, el Adora Flora City, que será entregado en 2026.

El buque sigue tomando forma en las mismas instalaciones de Shanghái que dieron a luz a su hermano, dentro del perímetro industrial de China State Shipbuilding Corporation (CSSC), el conglomerado controlado por el Estado que concentra buena parte de la potencia naval del gigante asiático.

«Este impresionante reflejo del magnífico crucero de construcción nacional no es solo una imagen, sino un testimonio de unidad, visión y trabajo en equipo incansable. Desde el plano hasta la realidad, cada remache y soldadura representa la dedicación de miles de personas que trabajan juntas hacia un ambicioso objetivo», destacaron este lunes desde la compañía.

El Adora Flora City será un crucero de gran porte con una longitud de 341 metros de eslora y 2.144 camarotes. Se enmarca en el programa industrial lanzado por Pekín para ganar autonomía en un segmento históricamente dominado por los grandes constructores europeos y en un momento en el que los astilleros chinos pierden peso en el tablero mundial del naval.

En el contexto que maneja el Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), China ha aflojado su dominio, aunque continúa acaparando la mayor parte del mercado: hará seis de cada diez encargos formalizados entre enero y junio. Supone un retroceso respecto a 2024, cuando la industria del gigante asiático amarró más del 70% de los nuevos barcos.