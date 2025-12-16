La CEP aprueba el presupuesto para 2026 tras un aumento del 60% en los resultados de 2025

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) dio el visto bueno ayer a su balance del ejercicio 2025 en una asamblea general en la que también aprobó el presupuesto para el próximo año. En una primera parte de carácter interna, los miembros del órgano de gobierno acordaron también un nuevo Plan de Actuaciones, destacando la solidez económica de la entidad y su evolución positiva año tras año. No en vano, el año pasado logró un incremento del resultado final superior al 60%, «impulsado especialmente por los proyectos llevados a cabo a lo largo del año y la estabilidad de los ingresos propios».

El acto de la CEP contó con la presencia de numerosas autoridades y representantes empresariales de Galicia, además del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el director de Economía de CEOE, Gregorio Izquierdo. También concurrieron la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, el de Emprego, José González, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, o el máximo responsable del Sabadell Gallego, Pablo Junceda. Para Rueda, las empresas son capitales para la atracción de inversión en tanto son las «mejores embajadoras» de la marca Galicia Calidade. El máximo mandatario gallego apeló a la unidad empresarial también para hacer fuerza en reclamaciones cruciales como la conexión con Portugal por alta velocidad ferroviaria o el Corredor Atlántico.

Balance

«La CEP vuelve a crecer. Séptimo año consecutivo con beneficios relevantes. Y no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo, del compromiso y del trabajo bien hecho», apuntó por su parte el presidente de la confederación, Jorge Cebreiros, que aprovechó su intervención para cargar contra la «falta de diálogo» en el marco de las conversaciones de la parte empresarial y social con el Gobierno central. «Por eso reiteramos nuestro compromiso de hacer oír la voz del empresariado ante los cambios que se anuncian y ante una inseguridad jurídica que puede pasarnos factura a todos», indicó.

Para la CEP, 2026 se plantea desde «un enfoque prudente», apostando por un «crecimiento moderado de ingresos» apoyado en un volumen relevante de nuevos proyectos y convocatorias previstas.

Además, la confederación empresarial de la provincia dio a conocer a los miembros de la asamblea general su Estudio de absentismo laboral en la provincia de Pontevedra, cuyos datos «confirman que el 47% de las empresas lidian con bajas por incapacidad temporal (IT) por enfermedad común con una extensión media de más de 30 días, una problemática que dificulta enormemente la gestión de pequeñas y medianas empresas con menos recursos». Según la CEP, el 78% de las empresas reclaman una mejor coordinación y seguimiento de la IT por parte de las mutuas colaboradoras y del Sergas.