Bruselas multa a fabricantes de baterías con 72 millones

Agencias

Bruselas

La Comisión Europea ha anunciado una multa de 72 millones de euros a cinco entidades del sector de las baterías de arranque por crear un cartel ilegal con el que restringieron la libre competencia y subieron los precios en la industria del automóvil y camiones en la Unión Europea.

En concreto, castigan a la asociación comercial Eurobat y los fabricantes Exide, FET (incluido Elettra), Rombat y Clarios (antiguo JC Autobatterie) por participar en prácticas ilegales durante doce años y medio.

El fabricante Exide es el que afronta una multa mayor, de algo más de 30 millones, mientras que la firma Clarios queda exenta de todo pago por su colaboración con la investigación, según indica el Ejecutivo comunitario, que le reconoce «inmunidad» por confesar qué otras empresas participaron en el pacto ilegal.

