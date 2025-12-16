Alquileres turísticos, financiación y especulación: qué incluye la receta de Bruselas para abordar la crisis de vivienda

La Comisión Europea ha presentado este martes su plan para el acceso a una vivienda asequible con medidas que abordan la brecha en la financiación, buscan armonizar las restricciones a los alquileres de corta duración, abordan los problemas en el sector de la construcción y ahondan en el problema de la especulación en Europa.

La falta de vivienda asequible es el problema más urgente para los europeos que viven en zonas urbanas, el tercero para aquellos que residen en áreas rurales. Solo están por encima del desempleo y la falta de acceso a servicios públicos de calidad. Buena parte de las competencias en estos ámbitos son nacionales, regionales o locales, pero consciente de la carga política del problema, Bruselas busca la manera de que la Unión Europea pueda contribuir a resolverlo.

Financiación

La Comisión Europea ha calculado que hace falta poner en el mercado 650.000 viviendas al año durante los próximos diez años, para hacer frente a la demanda y garantizar así el acceso a casas que sean asequibles. Esto se refiere no solo a viviendas de nueva construcción sino también a renovar o reutilizar edificios existentes.

Bruselas calcula que esto costará unos 150.000 millones anuales. "Tenemos esta brecha de inversión muy grande", reconoció una alta fuente comunitaria. Más allá de los fondos que Bruselas ha movilizado en los últimos años y de lo que aspira a movilizar a través del futuro presupuesto comunitario dentro de dos años, la principal medida que la Comisión ha presentado es una reforma de las ayudas de Estado. Una opción que España, junto con otros países, había planteado ya en el pasado.

Hasta ahora, las normas comunitarias daban margen a los gobiernos para invertir solo en vivienda social. Con la reforma que la Comisión ha presentado, este supuesto dará más libertad a los Veintisiete para financiar casas asequibles para otros colectivos como los trabajadores esenciales. "En pocas palabras, se trata de una mayor flexibilidad para que los Estados miembros de toda la Unión hagan más para apoyar específicamente la vivienda asequible", aseguró una fuente comunitaria.

Además, la Comisión ha anunciado que lanzará el próximo año una plataforma paneuropea de financiación. El objetivo es unir fuerzas con instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones para movilizar fondos en el ámbito del acceso a una vivienda asequible y sostenible.

Alquileres de corta duración

La Comisión Europea reconoce que el rápido crecimiento de este fenómeno en algunas ciudades europeas es un problema. "En destinos muy populares, los alquileres a corto plazo, de hecho, estimamos que pueden representar alrededor del 20% del parque de viviendas", explicó una alta fuente comunitaria. El paquete incluye una iniciativa para abordar esta cuestión, que Bruselas pondrá sobre la mesa en los próximos meses.

El próximo mes de mayo entrará en vigor una nueva normativa que exigirá más transparencia a los operadores. Los anfitriones deberán inscribirse en un registro y las plataformas deberán compartir los datos con entidades públicas. Esa norma no introduce restricciones, pero los datos a los que tendrán acceso las autoridades serán relevantes a la hora de diseñarla.

"No hablamos de prohibir los alquileres a corto plazo. No hablamos de obligar a los Estados miembros ni a las personas a hacer nada. Si lo prefieres, es una caja de herramientas", reconoció una alta fuente comunitaria. "Hemos visto cómo varias ciudades, regiones y Estados miembros han implementado medidas restrictivas", añadió, matizando que el objetivo es crear un marco de referencia que dé "mayor seguridad jurídica", al tiempo que permite a las autoridades adoptar medidas "justificadas y proporcionadas".

La especulación

Otra de las cuestiones más polémicas que aborda Bruselas en su plan es la especulación. La Comisión Europea admite que abordar el problema de la vivienda requiere inversión privada. Al mismo tiempo, "observamos indicios de inversiones a corto plazo que buscan beneficios, lo que genera preocupación por las distorsiones del mercado, la sobrevaloración y las presiones especulativas".

Bruselas se ha comprometido a elaborar un informe el próximo año que analice estas dinámicas e investigue si existe especulación. "Buscaremos promover una mayor transparencia en el mercado inmobiliario residencial, tratando de esclarecer la propiedad inmobiliaria, quién posee qué y cuáles son las transacciones y los patrones de transacción en el sector inmobiliario", aseguró la misma fuente.

Reformas

El plan de la Comisión plantea también acompañar a los gobiernos europeos en el marco del Semestre Europeo, un mecanismo de coordinación de políticas económicas. El objetivo es proponer medidas fiscales o de financiación que contribuyan al objetivo. Lo que ha descartado Bruselas ha sido hacer uso de la flexibilidad de las normas presupuestarias comunitarias para invertir en vivienda, tal y como pedía un grupo de alcaldes, incluido Jaume Collboni, regidor de Barcelona.

Además, la Comisión ha propuesto un plan de simplificación de las normas con el objetivo de "reducir la burocracia para acelerar la oferta de viviendas". Aunque Bruselas reconoce que algunas de estas legislaciones existen "por buenas razones" medioambientales o sociales, alega que "su complejidad y lentitud" acaban afectando a la oferta. "En 2027, prevemos presentar un paquete de simplificación para la vivienda", anunció una alta fuente comunitaria.

Cuestión de competencias

La Comisión se ha comprometido también a luchar contra el sinhogarismo promoviendo buenas prácticas entre los distintos gobiernos de la UE. Además, la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, anunció una cumbre sobre vivienda al más alto nivel. La reunión, sin embargo, no tiene fecha ni parece claro el formato.

El plan para una vivienda asequible no es "una varita mágica", ni Bruselas va a decirles a los gobiernos lo que tienen que hacer. El plan es en realidad un "conjunto de ideas", "el comienzo de nuestros esfuerzos", una lista de las cosas que el Ejecutivo comunitario cree que hay que hacer. "Llevará tiempo el resto del mandato y creo que más allá", reconoció la misma fuerte.

"Nos oirán decir esto muchas veces, pero son los Estados miembros, las regiones y las ciudades los principales responsables de la vivienda en la Unión Europea", aseguró una alta fuente comunitaria. "En cada una de las áreas que identificamos, sin embargo, creemos que la Unión Europea puede aportar valor", ha reconocido.