El mensaje de la Seguridad Social que está llegando a miles de gallegos: contarán con dos semanas de baja que se les debe para disfrutar en 2026

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) lanzó hace unas semanas una campaña informativa para comunicar a los 365.747 progenitores gallegos y del resto del país potencialmente beneficiarios de la prestación de que pueden solicitar las dos semanas adicionales de la prestación de nacimiento y cuidado de menor, desde el 1 de enero de 2026 y hasta que el menor cumpla ocho años.

Mediante correos electrónicos y mensajes de SMS, el INSS proporciona información sobre cómo presentar la solicitud de ampliación del permiso de nacimiento. Además, la notificación incluye un enlace a una página web específica con las claves detalladas para efectuar la solicitud.

Además del envío de los avisos por mensajería, el INSS ha preparado cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud.

«Si has tenido una hija o hijo entre el 02/08/2024 y el 30/07/2025 puedes solicitar dos semanas adicionales de la prestación por nacimiento y cuidado de menor hasta que cumpla 8 años. Para ello, desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social ponemos a tu disposición una solicitud online, que te permitirá solicitar estos períodos sin necesidad de desplazarte, accediendo desde el portal prestaciones.seg-social.es al servicio de solicitud de períodos sucesivos», señala el correo.

Cómo solicitar estas semanas de baja

Para solicitar estas semanas de baja deber seguir los siguientes pasos:

Avisa a tu empresa con al menos 15 días de antelación para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso.

para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso. Un representante autorizado también puede realizar la solicitud en tu nombre .

. Se requiere identificación electrónica.

El pasado mes de julio se mejoró la protección para progenitores y menores, la corresponsabilidad si hay dos progenitores, y el derecho a la conciliación familiar y laboral, al aprobarse la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, a 32 semanas.

En concreto, 19 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Además, las familias podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad. A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.