«Nos pusieron a parir por firmar el plan industrial; sin él, igual hoy Citroën no existía»

Jovito Rivas (Ribadavia, 1946) atesora documentos y recuerdos, muchos recuerdos, de lo que fue Citroën Hispania y hoy es Stellantis Vigo. Todo ello lo ha estructurado y recogido en un libro que recoge, entre otros hitos, la gran reconversión de la fábrica en los 80.

—¿Qué lo motivó a escribir este libro?

—Porque es bueno dar a conocer el mundo sindical de Citroën más allá de lo que hay «arriba»: hay miles de delegados que hacen una labor dentro de las fábricas y su voz raramente sale al exterior. Este libro trata de reflejar la actividad sindical en todas sus dimensiones: sindical, laboral, social, etc. Podemos decir que aquel que trabajó en Citroën y lea el libro se va a ver reflejado en él de alguna manera. Tanto si pertenecía a los sindicatos UGT, CC OO o CIG, como si pertenecía al independiente.

—¿Busca mostrar el trabajo invisible?

—Sacar a la luz pública aquel trabajo que hacemos muchísimos sindicalistas y que no cobramos, que muchas veces tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo y mucha gente no lo sabe.

—¿Ha recibido reacciones de excompañeros o colegas?

—Para escribir el libro hice un cuestionario sobre aquellos años, con grupos de 3 o 5 personas, además de entrevistas a personajes singulares que tuvieron importancia en aquel momento. Sobre eso se escribe todo lo demás, con un trabajo previo de investigación, documentación, análisis, de quedarme son lo sustantivo.

—Tiene parte de colaboración entonces.

Claro. Este es el resumen, porque el trabajo completo son 3.000 páginas. Hubo que reducir, porque hay análisis, comentarios, actas, más fotografías… Se cogió la esencia de todo aquello y lo plasmados.

Jovito Rivas, en la sede de Faro. / Marta G. Brea

—En el libro define que Citroën era «la mayor Universidad del sindicalismo», ¿por qué lo dice?

—Porque es muy compleja. Si hubiera solo sindicatos como tal, pues más o menos nos conocemos y demás, pero al haber un sindicato patronal modifica toda la estructura. Te ves en la disyuntiva de qué hacer, de si firmar esto o no, de si me van a criticar o no. Además de la complejidad de una fábrica multinacional con tantísimos trabajadores. Tenías que estar en el mundo sindical, en el de las leyes, en todos los campos. Es una universidad, la mayor, es como hacer un máster.

—¿Cómo ve el sindicalismo de hoy, especialmente en la fábrica de Balaídos?

—Yo viví otra época sindical, en la que éramos gente politizada, comprometida, que luchábamos por la libertad y la democracia. La policía venía a por nosotros. Y eso crea un clima distinto al de ahora, en el que viene todo hecho. Los sistemas productivos eran radicalmente distintos a lo que son ahora, que eran en muchas facetas manuales, con muchos sobreesfuerzos. Ahora todo es mecanizado, es repetitivo, constante, son como hormigas. No estoy dentro de la fábrica y creo que hoy no sabría hacer sindicalismo allí, necesitaría dos o tres años para ponerme al día.

—¿Cree que los sindicatos perdieron fuerza en la planta?

—Hasta el año 98 se mantenía pareja la fuerza sindical. A raíz de la entrada de los jóvenes, cuando empezó el turno de noche, cambió la historia de Citroën, porque el 80% se decantó por el SIT. Ante tal rotundidad, ¿qué papel sindical te queda? No hay margen de maniobra.

—¿Cambió todo?

—Bueno, ¿qué pasó para que todo se difuminara en tres o cuatro años? Pues el primer hecho importante fue en medio de la negociación colectiva, cuando tres altos dirigentes de CC OO fueron sorprendidos por los porteros sacando piezas de la fábrica. No se explica. ¿Qué supuso? Pues que comenzó una campaña contra el sindicato de clase terrorífica. Y si no tienes una conciencia muy fuerte, un día cae uno, mañana cae otro, pasado uno más… Y así todo.

—Y esas batallas internas siguen a día de hoy.

—Inexplicablemente, siguen. Ese es el problema. Y claro, si te atacan, tienes que defenderte. Por ejemplo, en el 85, Citroën estaba en una situación muy crítica, con paros técnicos todos los años. Necesitaba financiación, pero también nos exigió compromisos a los sindicatos. Pues entonces el nacionalismo, CIG, y también CC OO nos pusieron a parir por firmar el plan industrial. Y sin ese plan, igual hoy Citroën ya no existía.

—En esos 25 años, ¿qué fue lo más importante a lo que se enfrentó?

—Habría que destacar las primeras elecciones democráticas, porque era volver a la normalidad. En la parte negativa, sin lugar a duda, que aquellos tres dirigentes estropeasen la unidad de acción que había dentro del comité, el compañerismo que había. Luego, yo personalmente me siento orgulloso de firmar el plan industrial del 85, porque eso revitalizó Citroën. Hay sindicatos que no evolucionaron y siguieron en las antípodas del mundo laboral.