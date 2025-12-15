El Gobierno ultima la compra de Hispasat por parte de Indra
agencias
El Gobierno debe aprobar antes de que acabe el año la compra de casi el 90% de Hispasat por parte de Indra y también tiene que rubricar los contratos de los programas para la modernización militar, en buena parte de los cuales la empresa presidida por Ángel Escribano ejercerá como contratista principal, ya sea en solitario o con socios.
En cuanto a la adquisición de casi el 90% del operador de satélites —una operación valorada en 725 millones de euros—, las fuentes consultadas por Europa Press prevén que el Gobierno autorice la operación en el Consejo de Ministros de este martes, 16 de diciembre, si bien el Ejecutivo tendría otra semana de margen para hacerlo.
El visto bueno del Gobierno se considera un mero trámite, dado que el Estado es el principal accionista de Indra con un 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
