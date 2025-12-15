Gestamp Linares acuerda un ERTE para toda su plantilla en 2027

La empresa Gestamp, dedicada a la fabricación de componentes de automoción y con planta en Vigo, ha pactado un ERTE con el comité de empresa que afectará a toda la plantilla de Linares (Jaén) —151 empleos— hasta diciembre de 2027. Además, se contemplan bajas incentivadas y prejubilaciones.

El acta de acuerdo entre ambas partes argumenta que la automoción a nivel europeo «afronta un cambio significativo debido a que en la Unión Europea se ha decidido que todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la UE sean cero emisiones».

Esto, en la práctica, como se indica en el acuerdo, supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diesel e híbridos en el año 2025, lo que está llevando a «la paralización de nuevos modelos térmicos».