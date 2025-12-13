La Xunta eleva un 30% el presupuesto de las ayudas a retornados para emprender
agencias
La Xunta amplía un 30% el presupuesto destinado a las subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora de las personas emigrantes gallegas retornadas para «cubrir la alta demanda» de este programa de 2025 que recibió 200 solicitudes. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la resolución de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. El programa permite financiar iniciativas emprendedoras en sectores diversos. Argentina, Cuba o Venezuela son los principales países de donde vienen los interesados.
Las ayudas son de 6.000 euros, que se pueden incrementar en 1.000 euros si la persona beneficiaria es mujer, y en otros 3.000 euros si la empresa que se ponen en marcha se asienta en un ayuntamiento rural.
