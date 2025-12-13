El turismo encara su primera Navidad tras el cambio de ciclo con optimismo

La Navidad es una de las épocas del año en las que más viajes se realizan. Pero este año coincide con un cambio de ciclo en un sector turístico con el freno echado, después de años de crecimientos a doble dígito tras la pandemia. Aún así el sector es optimista, cree que será una temporada buena con la que se pondrá el broche de oro a un nuevo récord anual de 97 millones de turistas y con la que se avanza en la tendencia hacia más crecimiento en ingresos que en cantidad de visitantes.

“El volumen de reservas y la actividad está siendo muy parecida a la de Navidades anteriores”, afirma el presidente de la Conferencia Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, quien subraya que la “gran noticia” es que se están manteniendo los volúmenes de este año pero con “mayor valor añadido” fruto del reposicionamiento hotelero de establecimientos de dos y tres estrellas a los de cuatro y cinco estrellas.

En este sentido, Marichal afirma que los precios se empiezan a estabilizar con subidas que ya "no serán como las de años anteriores". Y los hoteleros esperan alojamientos llenos en las Islas Canarias y tasas altas en Andalucía y Levante, así como “mucha gente” en las ciudades, sobre todo, los días previos a las festividades claves, como el día 24 de diciembre o el 6 de enero, por “el tirón de las compras”. También para asistir a espectáculos, e incluso, “mucha gente que se mueve para comprar lotería”, afirma Marichal.

En este sentido, el vicepresidente del lobi Exceltur, Óscar Perelli, sitúa como una de las claves de estas fechas la gestión de las aglomeraciones para evitar el malestar de los vecinos, sobre todo, después de las críticas de los últimos años con manifestaciones multitudinarias en muchas localidades: “Es en este momento cuando se debería ver el esfuerzo en la gestión. En épocas navideñas hay espacios con mucha gente y cómo se gestionan debería ser una prioridad para las administraciones públicas”.

Y es que para Perelli el gran reto que tiene el turismo por delante el próximo año será “primar la gestión de los lugares en los que hay más presión turística frente a imponer límites”, así como buscar la manera de “batir al mercado” en un contexto de “crecimientos del 3% o 4%”. “Cómo eres capaz de obtener una contribución mayor es la aspiración que deberían tener las empresas y los destinos a través de una actuación decidida para reposicionar servicios con más inversión privada, pero también pública, a través de un mayor esfuerzo por mejorar elementos como las infraestructuras ferroviarias o aeroportuarias ”, añade.

Desestacionalización

A diferencia de otras épocas del año, los principales turistas en Navidad son los nacionales. En concreto, uno de cada cinco residentes en España suele viajar en estas fechas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que anticipan que este año se podría batir el récord de viajes, después de que el año pasado se rozara el máximo histórico de 2019, que ascendió a 9,6 millones. En 2024 faltaron 115.886 viajes para alcanzar esa meta.

En este sentido, las agencias de viajes pronostican un crecimiento de su volumen de negocio del 15% respecto al año pasado debido al “efecto de la subida de los precios” y el auge del turismo vacacional “más allá de la temporada de verano”. “Mucha gente se deja días de verano para hacer viajes de media o larga distancia en estas vacaciones”, afirma el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra. El directivo asegura que el sector se resarcirá así "de los últimos dos puentes (noviembre y diciembre) que no han venido nada bien para hacer grandes escapadas”.

Y entre los destinos más demandados destaca grandes clásicos como Laponia, Nueva York y los mercadillos navideños de centroeuropa, con Alemania a la cabeza. “Ciudades como Munich, Nuremberg o Colonia están siendo muy solicitadas este año por su ambientación navideña”, explica Lastra, y añade como novedad Marruecos, con “programas especiales de viajes al desierto por la llegada de los Reyes Magos”. A estos añade Santiago Vallejo, vicepresidente y responsable de Relaciones Internacionales de la Mesa del Turismo las estaciones de ski, que ya han empezado a abrir.