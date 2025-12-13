El Supremo fija que los puntos de recarga no necesitan el «sí» de la comunidad

El Tribunal Supremo ha fijado que no hace falta el permiso de la comunidad de vecinos para poner un punto de recarga para coche eléctrico en la plaza de garaje, ya que ha concluido que basta con avisar antes a la junta de propietarios para realizar el montaje, salvo que pueda afectar de forma innecesaria o desproporcionada al resto de vecinos. Los magistrados de la Sala de lo Civil se han pronunciado así al desestimar el recurso de casación que presentó una comunidad de propietarios de la localidad de Villajoyosa (Comunidad Valenciana) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que dio la razón a un vecino del edificio.

El asunto nació de una demanda que presentó dicho vecino en 2018 contra la comunidad de propietarios. En concreto, pedía que se declarara la nulidad del acuerdo de la junta en el que se le exigía que «en un plazo máximo de dos meses» retirara la instalación del punto de recarga porque se había instalado sin la autorización y abarcaba «elementos comunes» del edificio.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Villajoyosa desestimó la demanda y el vecino, disconforme con la decisión, elevó el caso a la Audiencia Provincial de Alicante, que le dio la razón. A raíz de este fallo, la comunidad de propietarios decidió acudir al Supremo, que ahora ratifica el respaldo al hombre que instaló el punto de recarga.

El alto tribunal ha determinado que «el espíritu y finalidad de la norma propician la interpretación de que, para realizar la instalación de un punto de recarga, basta la mera comunicación a la comunidad, con independencia de que pueda afectar tangencialmente a elementos comunes, como ocurre al fijar el cableado al techo del garaje». Los magistrados han incidido en que «la voluntad del legislador es facilitar la ejecución de obras o infraestructuras, la implantación de sistemas y la instalación de nuevos servicios que contribuyan a la consecución de los objetivos de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas».