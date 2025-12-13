R y MasOrange prevén cubrir con 5G toda Galicia en 2026

R y MasOrange presentaron ayer en el concello de Abegondo el plan de ayudas UNICO 5G Redes activas, un programa financiado con fondos europeos para instalar en Galicia casi un millar de estaciones móviles para que el próximo año la comunidad alcance una cobertura del 100% con esta tecnología.

Será la compañía MasOrange, a través de su marca Orange, la encargada de construir estas estaciones. La firma de telefonía invertirá 70 millones hasta finales de 2026 en toda Galicia, de los que 22,7 millones corresponden a la provincia de A Coruña, 20,5 a la de Lugo, 17,6 millones en y 9,6 en Pontevedra. A estas cifras hay que añadir, además, más de un 10% de inversión ya realizada, con lo que la cantidad final invertida se acercará a los 80 millones de euros . MasOrange señala que su cobertura 5G llega ya a más del 95% de los 250 municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes y apuntan que ya se ha construido e 80% de la infraestructura prevista dentro del plan. «Todos los hogares de estas zonas apartadas o de difÍcil acceso podrán disfrutar de la tecnología 5G más completa, estable y avanzada, que reduce al máximo la latencia», señala el grupo.

Alfredo Ramos, director de R y de MasOrange en Galicia resaltó que «hablar de 5G UNICO Rural es hablar de igualdad de oportunidades» y mencionó esta conectividad como base para formarse, trabajar y emprender lejos de entornos urbanos. «Nuestro activismo rural consiste en poner la tecnología al servicio de las personas», apuntó. El subdelegado del gobierno en A Coruña. Julio Abalde destacó el compromiso del Gobierno con las zonas rurales de Galicia para contribuir a su «desarrollo económico». Julián Cerviño, director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) , confía en que se cumplan los objetivos y el plazo «para garantizar a las zonas rurales unas telecomunicaciones de voz y datos de calidad».