¿De dónde vienen las conservas de marca blanca que compras en Mercadona, Gadis o Froiz?

La oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) acaba de recibir la petición de Nueva Pescanova para el registro de la marca Pescanova Crun Chyx, que fue protagonista en su stand de la última edición de la feria de Conxemar. La solicitud lleva fecha del 3 de diciembre. Esta nueva gama «presenta un nuevo icono de marca, más urbano y diseñado para conectar con las generaciones más jóvenes», como explicó la multinacional.

Las principales compañías operadoras del sector de elaborados de productos del mar, además de Pescanova, son prolíficas en el registro de marcas, tanto denominativas como gráficas, como queda patente al echar un vistazo en la base de datos de la Euipo. Es cierto que el caso del grupo de Chapela es paradigmático por el hecho de que su marca apenas hubiese sufrido daños pese al multimillonario colapso de su antigua matriz en el año 2013.

Ahora bien, en el mundillo de los productos del mar quien manda son las marcas de distribuidor (MDD), comúnmente conocidas como marcas blancas. Un informe de este 2025 elaborado por Mercasa, con datos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, sitúa en el 71% la proporción de productos congelados de la pesca que se facturan bajo marca blanca. Una ratio, además, que se incrementa hasta el 78% en el caso de las conservas de pescado.

Dicho de otro modo, apenas 3 de cada 10 productos con base de proteína marina que se comercializan en España lo hacen bajo enseña propia o marca de fabricante. Recuerda que, además de en los supermercados, otros grandes clientes de esta industria son las empresas de foodservice, desde la hostelería a los caterings. En este último segmento, marcas como Elmar (Pescapuerta) o Pereira tienen muchísimo tirón.

¿Quiénes son?

Como expusimos al inicio, y al margen de que las pesqueras y conserveras vendan con marca blanca --o en régimen de maquila--, todas las empresas tienen sus enseñas propias registradas. Algunas de ellas con fuerte penetración en el mercado, paralela a esa alianza con cadenas de distribución y sus MDD.

A falta de conocer los datos cerrados y consolidados de este 2025 a punto de terminar, Grupo Profand es la compañía número 1 de la industria de elaborados en España tras haber alcanzado ventas por 1.009 millones de euros el año pasado. Y, en efecto, tiene sus propias marcas. Pero, como interproveedora de referencia de Mercadona, buena parte de las referencias de esta cadena salen de fábricas del grupo vigués. Por ejemplo, langostinos vannamei ya cocidos, distintas presentaciones de pulpo, tubos de pota argentina o sepia.

Referencia de langostino cocido y pelado de Mercadona y elaborado por Pescanova / FdV

Sin movernos de Mercadona, en sus neveras, congeladores y baldas hay muchísima presencia gallega. Los palitos de surimi, tanto en su presentación en refrigerado como ultracongelados, los produce Pescanova España en sus instalaciones de Chapela. Lo mismo que las delicias del mar, similares a las gulas.

La merluza del cabo (procedencia Namibia), servida en rodajas en paquetes de medio kilo o en filetes, las provee Mascato, otra de las referencias de liderazgo del sector. Congalsa hace lo propio con las empanadillas congeladas de atún, los envasados de variados para hacer paellas o las siempre recurridas anillas de pota rebozadas. Jealsa Foods, empresa familiar que ahora dirige Jesús Alonso, es la reina absoluta --con permiso de Frescomar, de Grupo Ubago, o de Escurís-- en las despensas de conservas.

El nombre del fabricante, con el sello del país, suele estar en el reverso del envase. Es ahí donde se puede comprobar de qué empresa es el producto, ya sea por su nombre o por el CIF.

Gadis

La oferta de los súpers del grupo Gadisa permite identificar con mayor facilidad quién es la empresa fabricante, aunque también tiene presentaciones bajo la marca IFA. Por ejemplo, en esta cadena se comercializan medallones de merluza argentina de Iberconsa, que cuenta con una marca reconocida como es Nós. Pero ofrece de igual modo filetes firmados por Wofco, de Pescanova o rodajas de Mascato.

Las tiras de potón IFA son también de Pescanova, el pulpo entero congelado es de Gallego Pereira o Canosa y tiene gambón de marca Pesquera Santa Cruz, que es una filial de Iberconsa en Argentina.

Anillas de pota de Maremundi, una marca de Fandicosta / FdV

Froiz

Otra cadena de distribución minorista gallega con gran capilaridad. Ofrece una amplia gama de productos con marca de fabricante, desde Pescanova a Atunlo (mediante Scanfisk), Nós, Maremundi o Ala Blanca. Es posible que el cliente no haya identificado todavía o no conozca las dos últimas enseñas: Maremundi es de Fandicosta (de Grupo Wofco) y Ala Blanca, de la compañía homónima ubicada en Barro. Las vieiras congeladas a granel llegan de Frigoríficos Moldes y las colas de langostino rebozadas, de Congalsa.

Los supermercados de El Corte Inglés también ofrecen al consumidor productos con MDD, además de un enorme surtido con marcas del fabricante. Como conservas de atún claro en aceite de oliva de Frinsa del Noroeste, sardinas en aceite de oliva de Conservas del Noroeste (Connorsa) o mejillones en escabeche de Portomar, que es una filial de Grupo Pereira.