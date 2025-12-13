Hacienda se abre a otra deducción en el IRPF para los perceptores del SMI

El Ministerio de Hacienda está abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) para adaptarla al incremento que experimentará el salario mínimo interprofesional (SMI), aún por concretar, según han confirmado fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.

Este jueves, Hacienda ya se comprometió a que la nueva subida del SMI no tenga un coste fiscal excesivo para el tejido productivo del país. Su posición es que el SMI debe subir para blindar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos.

Según las mismas fuentes, en lo que respecta a la tributación del SMI, la clave es que el salario neto del colectivo que cobra esta renta mínima aumente para garantizar que se cumple la Carta Social Europea, es decir, que el salario mínimo no sea inferior al 60% del salario medio neto, y la disposición de Hacienda es actualizar la deducción en el IRPF.

Para la subida de 2025, que situó el SMI en 1.184 euros al mes, los ministerios de Hacienda y de Trabajo acordaron que los perceptores de esta renta mínima no tuvieran que tributar en el IRPF.

Para ello, se introdujo una deducción en la cuota del IRPF que hará que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF en la declaración de la renta de 2025 (se hace en 2026).