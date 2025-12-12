Sánchez pide a Bruselas mantener el veto a coches de combustión en 2035

Los vaivenes en las fechas de la Comisión Europea para desvelar si finalmente habrá cambios en el plazo marcado para despedir definitivamente de suelo comunitario a los coches con motores de combustión evidencian el calado del veredicto y las tensiones internas entre los estados miembros por las diferentes visiones que hay del delicadísimo asunto. Inicialmente se preveía dar a conocer la resolución el pasado miércoles. La convocatoria quedó aplazada hasta el próximo martes y no se descarta postergarla para principios del año que viene y abordar en la cita del día 16 el resto de medidas de flexibilidad prometidas al sector para preservar la competitividad y el empleo.

La intención Bruselas parece ir, en cualquier caso, por abrir la mano y estirar la vida de los motores de combustión cinco años más, hasta 2040, restringidos a los híbridos enchufables y los vehículos de autonomía extendida. España no lo ve con buenos ojos.

«Rechazamos que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose más allá de 2035» Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que mantenga el veto a la venta de coches nuevos con motores de combustión desde 2035. «Rechazamos que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose más allá de 2035», pone Pedro Sánchez en la misiva fechada el 11 de diciembre.

«Función transitoria»

Recuerda que la Comisión ya introdujo hace un año flexibilidades en las normas de emisiones de dióxido de carbono para los fabricantes entre 2025 y 2027 y asegura que «cualquier medida de relajación adicional conllevaría el riesgo de provocar un retraso significativo en la descarbonización de las inversiones». El presidente del Gobierno insiste en que los híbridos son una tecnología con «función transitoria». «Deberían estar sujetos a límites de producción para incentivar la penetración de los eléctricos en el mercado», subraya, para así incentivar el salto a los eléctricos. Lo contrario —añade Sánchez— «impactaría directamente en el futuro de la competitividad del sector de la automoción europea y en la industria auxiliar, lo que incrementaría la probabilidad de que se cierren emplazamientos y de perder puestos de trabajo a lo largo de toda la UE».

A España «le gustaría incidir en la importancia de preservar el actual nivel de ambición», incide la carta, donde se apela de nuevo a favorecer la producción europea, electrificar las flotas de empresa, impulsar el uso de acero verde y crear una nueva categoría de «Coche pequeño asequible» que «democratizaría el acceso a los eléctricos a lo largo de Europa».