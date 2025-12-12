Iberdrola inicia el montaje del mayor parque eólico portugués

Iberdrola arranca al otro lado de la frontera con Galicia el montaje de los aerogeneradores del mayor parque eólico luso, en el que concentrará una inversión de 350 millones de euros y que producirá energía suficiente para abastecer a 128.000 hogares. El proyecto, integrado por los parques eólicos Tâmega Norte y Tâmega Sur, se enmarca en la alianza entre Iberdrola y el fondo soberano noruego, gestionado por Norges Bank Investment Management (NBIM).