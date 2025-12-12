Huevos, ternera y pescado disparan su precio en la antesala de la Navidad

En diciembre se concentra alrededor del 10% de todo el gasto en alimentación en Galicia. Fueron algo más de 511 millones de euros en el último mes de 2024, a una media de 188 euros por habitante, al calor de los preparativos para celebrar la Navidad. Estos días se repiten los consejos sobre cómo conservar algunos productos para poder comprarlos ya y esquivar el habitual encarecimiento en vísperas de los días más fuertes, especialmente los mariscos.

Aunque las subidas no tienen absolutamente nada que ver con las vividas durante la grave crisis inflacionaria de 2022 y 2023 que obligó al Gobierno a reducir temporalmente los tipos del IVA aplicados, la cesta de la compra sigue encareciéndose. De hecho, la última vez que la alimentación arrojó una tasa negativa fue en junio de 2019, con una ligerísima caída del 0,1%. Una auténtica excepción. Va prácticamente una década consecutiva de alzas del IPC de la alimentación en Galicia.

El dato de noviembre discurre por la misma tendencia y abre las puertas a la Navidad más cara de la historia. El coste de llenar la nevera en la comunidad aumentó el 1% en comparación con octubre y fue un 2,8% más elevado que en noviembre de 2024, según el análisis publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y su homólogo en Galicia, el IGE. Es el mayor avance de los últimos 18 meses. Sumando las bebidas no alcohólicas, el alza alcanza el 3,2%.

Los huevos, líder en subidas

A la cabeza de los encarecimiento están los huevos. El impacto de la crisis por la gripe aviar —que diezma el número de gallinas ponedoras y obliga a restringir el contacto de las aves con el exterior— deja un incremento del 30% en la docena. Los otros dos principales productos que escalan son la carne de vacuno, con un 25,6%; y el pescado, tanto fresco como congelado, con un 10,8%.

El precio de la carne de ovino se elevó el 12,4%; un 4,8% la de ave; el 3,6% la del porcino; y el 5% el resto de carnes. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado avanzaron el 3,6%; el 4,3% la leche; el 3% los productos lácteos; un 6,9% las frutas frescas; y el 13,4% el café y el cacao. El aceite y las grasas siguen a la baja: un recorte de precios del 31%. También se abarataron el azúcar (11,2%); las legumbres y hortalizas (0,9%); y las patatas (0,7%).

En todo el país, la inflación de la alimentación ascendió al 2,5%. Funcas subraya la moderación del IPC general, pero llama la atención lo que está pasando con la cesta de la compra. «Resulta especialmente preocupante la evolución», dice, en paralelo también a la subida que se está dando también en los servicios, «que no ofrecen señal alguna de moderación». Ambos componentes son, junto a la electricidad, «los que explican el diferencial de inflación respecto a la eurozona».