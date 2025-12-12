Pernas se rehace de la caída de Atunlo con el «OK» a todos sus planes de ajuste

En la hostil y profunda charca en la que Atunes y Lomos (Atunlo) se metió hace ya tres años, y en la que hundieron también los pies media docena de firmas de primer nivel --como Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) o Marpesca Europa--, Comercial Pernas ha sido un junco. Personificado en la figura de José Pernas, además, repudiado y reprobado durante el fallido concurso de la multinacional pero que ha logrado reconstruir un grupo pesquero con dos factorías de elaborados y participación en una tercera. El tiempo determinará hasta qué punto habrá sido próspera esa resistencia pero, por lo pronto, ha sacado adelante la homologación judicial de tres planes de reestructuración. Contra todo pronóstico.

El último, con fecha de este martes, ha sido el de Frigoríficos de Cambados (Fricam, antigua Atunlo Cambados), especializada en la elaboración de productos de atún refrigerados para consumo humano directo y que cuenta con el grupo Scanfisk como aliado para la comercialización a nivel europeo en el segmento retail. Antes fue el turno de Atunlo O Grove (19 de noviembre), con una planta centrada en lomos de atún precocidos para la conserva; el plan de ajuste de la propia Comercial Pernas fue la punta de lanza, el primero en salir adelante, aunque al segundo intento. «Ahora, a trabajar», resume el empresario.

principales magnitudes de coper / Hugo Barreiro

Pernas (Coper) será la comercializadora y matriz: proyecta una facturación individual superior a los 107 millones de euros para el año 2030, fecha en que habrá devuelto los 36,5 millones de euros reestructurados durante el preconcurso. Los objetivos no serán sencillos de cumplir. Primero, porque deberá obtener márgenes superiores al 2,75% —la pesquera ha trabajado en los últimos años con unas ratios exiguas— y dar un salto exponencial en su cifra de negocios, pasando de los 28,8 millones de euros de 2024 a los más de 84 millones que proyecta para este 2025.

Las filiales

Tanto Fricam como Atunlo O Grove aprobaron sus planes de ajuste gracias al respaldo de una mayoría de acreedores comerciales, dado que los financieros no respaldaron ninguno de ellos. En suma, las deudas afectadas por ambas reestructuraciones asciende a 15 millones de euros: 4,96 millones, en el caso de Fricam, y 9,82 millones en O Grove. Las quitas quedaron en un 10%, con dos años de carencia y con créditos --con intereses de casi el 2,5%-- pagaderos hasta 2030.

Frinsa del Noroeste, Cartonajes Unión, Palets Cervelo, Tecnigalsa, GAM España, RGV Refrigeración, Toca Salgado o EDP son algunos de los acreedores que figuran en el listado de «ordinarios», muchos de ellos compartidos entre Fricam y O Grove; la afectación entre proveedoras de materia prima ha sido mínima, como consta en la documentación judicial. La quita de Coper fue superior, del 39%, sobre un pasivo total de 60 millones.

Esta reconstrucción erigida en torno a Pernas se ha sustanciado sobre las cenizas de Atunlo: la multinacional --en fase de liquidación-- era la que tenía el control sobre O Grove, a su vez propietaria del 100% de Cambados. Coper abonó 1,06 millones de euros en total por todo el paquete. Y dentro de él está la participación en un 50% de Central Lomera Portuguesa (CLP), la tercera fábrica mencionada al inicio y compartida con Marfrío, enemigo íntimo. No serán socios por mucho más tiempo, si bien todavía no han llegado a un acuerdo para su divorcio.