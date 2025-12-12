La CEG urge revisar los protocolos para las bajas laborales

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) señala el absentismo en la comunidad autónoma como uno de los principales retos para 2026, al asegurar que «existen bajas fraudulentas», por lo que urge a «revisar protocolos de bajas» para solucionar el problema. «El absentismo es un problema estructural que amenaza la competitividad, sobre todo en un contexto de escasez de mano de obra en muchos sectores», subrayó el presidente de la patronal, Juan Manuel Vieites, durante su comparecencia ayer para presentar un balance de las actividades de la confederación.

Vieites recalcó que en Galicia los niveles de absentismo se sitúan «muy por encima de la media nacional», con una duración media de las bajas por contingencias comunes «muy por encima de la media estatal». Según ha precisado, el dato es de 81,95 días en la comunidad autónoma, frente a 42,47 días de media en España. Afirmó que este fenómeno supone un coste directo para las empresas de 432.645.110 euros, según el cálculo realizado en 2024, y que el equivalente de trabajadores que no acudieron «ningún día del año a trabajar» para la población protegida durante 2024 en Galicia fue de 95.639, frente a 61.584 en 2018.