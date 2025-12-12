Cabo Verde saca a concurso internacional la gestión de la antigua planta de Atunlo

Empresa Nacional de Administração dos Portos de Cabo Verde (Enapor) ha sacado a concurso internacional la gestión de la antigua planta de Atunes y Lomos (Atunlo) en la ciudad portuaria de Mindelo. Son las últimas instalaciones estrenadas por la multinacional ahora en liquidación y que cesaron su actividad a comienzos de 2024 como consecuencia de la insolvencia de la matriz; tenía entonces más de 200 empleados.

La fase de presentación de ofertas --el objeto del concurso es la Subconcessão para Gestão e Exploração da Plataforma de Frio do Mindelo-- estará abierta hasta el 23 de enero; los aspirantes deberán depositar 20.000 escudos caboverdianos, que equivalen a poco más de 181 euros al tipo actual de cambio, para formalizar su propuesta. La concesión se extenderá por un periodo de 15 años prorrogables y devengará un importe fijo anual y otro variable, todavía sin divulgar públicamente. No tendrá sala de elaborados dadas las críticas que había recibido la planta por malos olores en la ciudad portuaria.

Esta licitación llega meses después del anuncio del gobierno caboverdiano de un acuerdo con tres empresas españolas para hacerse cargo del complejo. Se trataba de una alianza entre la gallega Jealsa, Frescomar (Grupo Ubago) y Mercadona, finalmente descartada por Enapor. «Foram canceladas todas as negociações. Vamos avançar com um concurso internacional», dijo su presidente, Ireneu Camacho, el pasado octubre.

La infraestructura abandonada por el grupo vigués en Mindelo es clave no solo para la pesca caboverdiana, sino para el conjunto de sus exportaciones. Más del 80% de la facturación exterior del país corresponde a las conservas y el pescado congelado. Un negocio que ha estado, en los últimos años, capitalizado por tres únicas compañías: Sociedade Ultramarina de Conservas (Sucla), Frescomar y Atunlo. La planta de esta última ocupaba en concesión una superficie de 5.500 metros cuadrados.