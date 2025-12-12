Balaídos confirma el ERTE para su plantilla de hasta 75 días en 2026

La dirección de Stellantis Vigo y los representantes de los trabajadores de la planta olívica cerraron finalmente este viernes el acuerdo en torno al expediente de regulación de empleo (ERTE) propuesto por la compañía para 2026. Una medida que no dista del planteamiento inicial —serán 50 días y 25 adicionales hasta un máximo de 75, igual que en 2025—. Jornadas que la empresa quiere tener a mano ante la incertidumbre del mercado, las posibles penalizaciones del plan CAFE —que obliga a vender vehículos eléctricos e híbridos para compensar las emisiones de los motores de combustión— y los problemas de suministro que puedan implicar largas paradas.

La prórroga sale adelante en todo caso pese al «rechazo» mostrado por Comisiones Obreras, puesto que a sus ojos «choca» con el «calendario de alta producción» previsto para el próximo ejercicio. «Debe primar la coherencia y al no cambiar ninguna condición, seguimos opinando lo mismo que ratificó la asamblea del año pasado de los afiliados y afiliadas de CC OO», manifestó en un comunicado.

Más crítica se mostró la CUT por el visto bueno a la hoja de ruta industrial de CC OO, UGT y SIT, marcada por «unha actividade extraordinariamente elevada no que a fábrica unicamente pechará 15 días ao completo durante o mes de agosto». La Central Unitaria de Traballadoras afirma que es «totalmente incongruente» con el ERTE que se ha firmado. Y recuerda que «unha vez máis» esta medida será utilizada «como un mecanismo de flexibilidade adicional, engadido aos xa existentes».

El sindicato nacionalista denunció también que los descansos dejen de realizarse mediante paradas preestablecidas para necesidades fisiológicas y pasen a hacerse mediante relevos, «quedando ao criterio discrecional da dirección e orientados a aumentar a produtividade». Comisiones Obreras subrayó que cualquier alza deberá «ser notificada» a la parte social en el comité mensual de producción, lo que permitirá controlar y regularizar esta práctica con «un doble compromiso» entre sindicatos y empresa.