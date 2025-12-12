Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agaca bendice la alianza de Clun y Leche Celta

REDACCIÓN

Santiago

La Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) apoya la iniciativa de Clun y Leche Celta para crear CoRural, un proyecto que promueve la intercooperación y la suma de capacidades en el sector lácteo gallego. Agaca valora que el proyecto mantenga al ganadero en el centro del modelo empresarial, orientado a garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones y la diversificación de productos.

