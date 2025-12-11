Sordo considera «ridícula» la propuesta de la CEOE de subir el SMI el 1,5%
agencias
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó de «ridícula» la propuesta de la CEOE de subir un 1,5% el SMI en 2026 y ha emplazado al Gobierno a apostar por una «subida contundente», acompañada de la modificación del reglamento que lo regula para «evitar los procesos de reducción de pluses y complementos que utilizan muchas empresas para no aumentar salarios». «Sinceramente, creo que no se puede ni contemplar (la propuesta de la patronal) porque el salario mínimo en España tiene que seguir ascendiendo», ya que, desde su punto de vista, «el problema salarial que se está dando en España se sitúa entre los millones de personas que van entre el SMI hasta la media salarial porque ahí, aunque los sueldos suben, lo hacen menos de lo que suponen los costes para las familias alcanzar materias básicas».
