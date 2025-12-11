Los cuatro clubs empresariales de Galicia se alían

Los principales clubes empresariales de Galicia han dado un paso significativo para estrechar la colaboración entre entidades y reforzar el ecosistema económico de la comunidad. El Club Cámara Noroeste firmó en A Coruña sendos convenios con el Círculo de Empresarios de Galicia, el Club Financiero de Santiago y el Nordés Club Empresarial, una alianza que busca impulsar el networking, generar nuevas oportunidades de negocio y promover una mayor cohesión entre organizaciones empresariales para mejorar la competitividad regional.

Los acuerdos fueron rubricados por Antonio Couceiro, presidente del Club Cámara Noroeste; María Borrás, presidenta del Círculo; Roberto Pereira, máximo responsable del Club Financiero de Santiago; y Ángeles Ríos, presidenta de Nordés.