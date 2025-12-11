Cardama denuncia a Eurocommerce, la firma a la que acusa de estafa por la garantía del pedido de Uruguay

Astilleros Cardama viene avisando que en todo el problema del encargo de Urugay para fabricar dos patrulleras se están viendo afectados por EuroCommerce Bank, la compañía con la que firmaron la garantía de fiel cumplumpliento y que resultó ser falsa, propiciando que el país decidiese avanzar hacia la rescisión del pedido. Aluden que ellos también habrían sido engañados y severamente afectados por todo el problema actual, además de por perder el dinero consignado. Por ello, la empresa ha decidido emprender acciones legales.

Tal y como adelantó el medio defensa.com y ha podido confirmar FARO, Cardama quiere que se investiguen los hechos relacionados con la garantía que han ido apareciendo en prensa, y que se abra, en su caso, una investigación para determinar si se ha cometido un delito.

La noticia se produjo ayer, precisamente antes de la esperada interpelación a la ministra de Defensa de Uruguay en el Parlamento del país sudamericano. La sesión, que resultó en una serie de acusaciones cruzadas entre la bancada de la oposición y del Gobierno, estuvo salpicada de algunas informaciones sobre el proceso con Cardama desveladas por la propia Sandra Lazo en su intervención y que, sin embargo, fueron filtradas antes a medios uruguayos.

La más relevante es que precisamente el día de la rueda de prensa en la que se anunció la rescisión, el director general del astillero olívico, Mario Cardama, presentó una renovación de la garantía, que tenía una vigencia de un año y que debería haber sido comunicada antes del 22 de septiembre. Según Lazo, esta, que habría sido aportada por la británica EuroCommerce, sería «falsa». «Se pretendió engañar al estado uruguayo», añadió.