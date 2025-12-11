BlackRock vende el 7,1% de Naturgy

El fondo Global Infraestructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, anunció ayer una colocación acelerada de títulos de Naturgy que representa el 7,1% del capital social de la compañía. El paquete de 69 millones de acciones representa un valor de unos 1.800 millones de euros, según el precio de los títulos en el mercado.

Tras esa desinversión, hecha pública a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el fondo pasará de controlar un 18,5% del capital a un 11,4%, mientras que CriteriaCaixa se mantiene con un 24%.