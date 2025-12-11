Alberto Pinedo, National Technology & Security Officer en Microsoft: La IA amplifica el talento humano, no lo sustituye

Alberto Pinedo, National Technology & Security Officer en Microsoft, define la IA como sistemas capaces de analizar datos, aprender de ellos y tomar decisiones o generar contenido que antes solo podía hacer una persona. La IA no es magia ni una conciencia autónoma, y tampoco sustituye el juicio humano: lo amplifica, liberando tiempo para tareas creativas y estratégicas de mayor valor. Su adopción avanza a una velocidad sin precedentes —más de mil millones de personas la han utilizado en menos de tres años— y ya está redefiniendo la vida diaria y el trabajo. Hoy contamos con asistentes virtuales que organizan la agenda, herramientas que automatizan tareas repetitivas, personalizan la educación, aceleran diagnósticos médicos y optimizan procesos empresariales. Su potencial es enorme, pero su impacto positivo dependerá de una adopción responsable, inclusiva y centrada en las personas.

¿En qué punto se encuentra España en la adopción de la IA?

España ocupa el sexto lugar mundial en adopción de IA, con un 40% de la población utilizando estas tecnologías, por encima de la media europea y mundial. Solo están por delante Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Noruega, Irlanda y Francia. Este avance demuestra el dinamismo del ecosistema digital y la capacidad de España para aprovechar la IA como motor de competitividad y progreso. Aun así, la adopción global de la IA sigue siendo desigual y el reto ahora es democratizar el acceso y asegurar que sus beneficios lleguen a todas las personas, territorios y sectores.

Las pymes representan gran parte del tejido empresarial español. ¿Qué oportunidades concretas y retos representa para ellas la IA?

La IA ofrece a las pymes acceso a capacidades tecnológicas que antes solo podía permitirse las grandes corporaciones. La automatización libera a los equipos de tareas administrativas o repetitivas y les permite centrarse en innovación, atención al cliente o desarrollo de nuevos productos y servicios. Además, ayuda a anticipar necesidades, optimizar inventarios y reducir costes. La IA es una aliada fundamental para crecer y competir, y en Microsoft acompañamos a las pymes en este proceso facilitando acceso a tecnología, formación y recursos.

¿Qué factores frenan la adopción de IA en las organizaciones?

Uno de los principales frenos es la falta de datos de calidad y bien estructurados, lo que impide desarrollar modelos fiables. También influye la falta de formación y talento especializado en IA y las preocupaciones sobre privacidad y seguridad. Muchas organizaciones, especialmente en sectores regulados como la banca, la salud o la administración pública, temen que la implantación de soluciones de IA pueda suponer riesgos para la privacidad de la información y dificultades para cumplir con normativas. Para responder a estas preocupaciones y reforzar la confianza, desde Microsoft estamos impulsando iniciativas para formar gratuitamente en IA a todas las personas, colaborando con universidades, administraciones y entidades sociales. Además, aplicamos principios de privacidad desde el diseño, realizamos auditorías periódicas, ofrecemos herramientas avanzadas de gobernanza y protección de datos y desarrollamos iniciativas como EU Data Boundary, que garantiza que los datos de clientes europeos se almacenan y procesan dentro de la UE cumpliendo el RGPD.

¿Qué debe hacer una empresa para preparar bien sus datos antes de empezar a usar IA y qué papel juega la nube (cloud)?

Es fundamental migrar a la nube, auditar y limpiar las bases de datos, eliminar duplicidades, corregir errores y estructurar la información para que sea accesible y protegida. Solo así la IA podrá desplegar todo su potencial, ayudando a anticipar tendencias, optimizar procesos y tomar decisiones más informadas.

La nube permite a cualquier empresa acceder a capacidades de computación y herramientas de IA avanzadas sin grandes inversiones, procesar grandes volúmenes de datos y desplegar aplicaciones inteligentes rápidamente. Además, asegura escalabilidad, seguridad y cumplimiento normativo.

¿Qué implican los Compromisos Digitales Europeos anunciados por Microsoft en 2025 para las empresas que quieren usar IA?

Suponen más capacidad, más control y más garantías para adoptar IA en Europa. Incluyen inversiones en infraestructuras locales, formación en competencias digitales, y el desarrollo de soluciones alineadas con los valores europeos de privacidad, inclusión y sostenibilidad. También ofrecemos garantías legales de resiliencia y continuidad de servicio, reforzamos la ciberseguridad y colaboramos con programas como el European Security Program. Todo esto permite innovar con IA y nube con mayor control y confianza.

¿Qué significa aplicar gobernanza a la IA?

Significa establecer políticas y procesos para usar la IA de forma ética, segura y transparente, auditar sistemas para detectar sesgos o riesgos y formar a los equipos en competencias digitales. Solo así se puede aprovechar todo el potencial de la IA y generar confianza en su adopción

Mirando al futuro, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a las organizaciones que aún dudan si dar el paso hacia la IA?

La IA no es una moda pasajera, sino una herramienta transformadora. Tenemos ante nosotros una enorme oportunidad como país. Adoptarla de forma responsable, invertir en talento y apostar por la innovación permitirá a las organizaciones españolas ser más competitivas, resilientes y sostenibles. En Microsoft estamos comprometidos a acompañarlas para que nadie se quede atrás.