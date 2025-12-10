Estas son las tres empresas detrás del encarecimiento de los ordenadores estas Navidades

Detrás del encarecimiento de los ordenadores estas Navidades hay un puñado de nombres propios muy concretos. El mercado de memoria RAM, un componente imprescindible para que cualquier dispositivo electrónico funcione con fluidez, está prácticamente en manos de tres fabricantes. El primero es SK Hynix, que controla cerca del 40% de las ventas. Junto a esta empresa está Samsung Electronics, con aproximadamente otro 30% y un historial de décadas como número uno del sector.

Entre ambas compañías, asentadas en Corea del Sur, el país asiático retiene más del 70% de la producción mundial de esta tecnología, que se ha replegado del negocio de consumo para centrarse casi en exclusiva en hardware orientado a centros de datos y a la creciente demanda de la inteligencia artificial. El tercer gran actor es Micron Technology, con sede en Boise (Idaho, Estados Unidos), que aporta en torno a un 20% de la capacidad global y funciona como el gran proveedor del mercado americano.

¿Y cómo les va económicamente? La respuesta es la misma para todas ellas: extremadamente bien. Las tres firmas han duplicado su valor en bolsa en el último año, con subidas que oscilan entre el 100% y el 150% y una capitalización conjunta que ronda el billón de dólares —unos 860.000 millones de euros—, once veces mayor que el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia.

Samsung cerró el tercer trimestre del año superando todas las previsiones —con unos ingresos consolidados de 50.000 millones de euros, un 15% más—, igual que la facturación récord de SK Hynix —con 14.300 millones, un 39% más— o Micron —ingresó 8.000 millones de dólares, un 37% más—. El crecimiento se contagia, aunque en menor medida, a los tenedores de la inteligencia artificial, sus principales clientes. Las revalorizaciones anuales oscilan entre el 20% y el 85% en el caso de Meta y Google respectivamente. OpenAI, que no cotiza en bolsa, se sitúa en los 430.000 millones de euros, habiéndose multiplicado por seis en un año.