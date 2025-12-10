El gran grupo lácteo gallego de Clun y Leche Celta aspira a liderar el sector en todo el Noroeste

Aunque Clun nació oficialmente en 2017 con la unión de Feiraco, Os Irmandiños y Melisanto, la semilla se puso seis años antes cuando un grupo de cooperativas decidió comprar la planta de Clesa en Caldas de Reis en pleno concurso de acreedores de su propietaria, la Nueva Rumasa de la familia Ruiz Mateos. ¿Por qué lo hicieron? Por muchas razones, "pero fundamentalmente se resume en la necesidad de compartir centros productivos, recursos y conocimiento y, no menos importante, ganar dimensión", explicaba su presidente, José Ángel Blanco, en una entrevista con la revista especializada en el sector Frisona Española en 2023. "Ganar dimensión significa ganar eficiencia, capacidad de negociación e influencia —remarcaba entonces—, para ser un actor clave que contribuya a garantizar la competitividad y el futuro del sector agroganadero".

La adquisición de la histórica factoría fue un gran paso para la industria de la leche y el mundo del cooperativismo gallego, pero los responsables de Clun sabían que no bastaba para cumplir ese ambicioso objetivo de asentar en la comunidad un verdadero tejido transformador. Blanco lo admitía abiertamente. Consolidado el proyecto, "ahora es el momento de abrir una nueva etapa en la que fortalecer nuestros liderazgos y dotar de la mayor estabilidad a nuestros cooperativistas en un sector siempre inestable", señaló. Quizás en ese momento en su cabeza rondaba ya el plan para dar otro salto, esta vez de gigante.

600 millones

Clun se alía con Leche Celta, otro de los grandes referentes del sector en Galicia, para alumbrar el principal operador lácteo con sede en la comunidad. El acuerdo contempla "sumar recursos, colaborar y abordar de forma conjunta los retos del mercado", mirando de frente la competencia de los gigantes del negocio. El nuevo grupo se llama Corporación Rural Láctea (CoRural). En él se integran 1.400 productores de leche, 800 empleados, 8 plantas industriales y una facturación de 600 millones de euros. Ambas socias conservarán su identidad y las marcas con las que están presentes en el mercado (Celta, Feiraco, Clesa y Únicla), pero los procesos serán compartidos para ganar músculo y eficiencia. Aspiran a liderar el sector en todo el Noroeste del país, tanto en leche como en derivados, y tener más poder para las negociaciones con los gigantes de la distribución ante la contención de precios para que los supermercados puedan usar la leche como producto reclamo.

"La nueva coporación permitirá garantizar un suministro estable de un alimento esencial como es la leche, incrementar la capacidad de recogida y transformación, diversificar productos y ampliar la respuesta industrial ante las demandas del consumidor y de la distribución", sostienen las compañías, que reivindican un modelo de negocio con el ganadero "en el centro" y "concebido para aportar estabilidad, eficiencia y futuro a la primera potencia productora de leche de España y una de las más destacadas de Europa", en un momento de goteo constante de cierre de explotaciones.

Dos operadores de referencia

Clun ronda los 150 millones de litros transformados. Las ventas ascendieron a 250 millones el pasado ejercicio, exporta a 60 países y, además de las dos fábricas lácteas, cuenta con tres plantas de producción de piensos. Aporta "la base cooperativa". Leche Celta, propiedad de la firma portuguesa Lactogal Produtos Alimentares, entrega "la solidez industrial y comercial". Dispone de centros de elaboración en A Coruña, Ávila y Cantabria. En 2024 recogió más de 276 millones de litros de 552 granjas. La facturación ronda los 300 millones.

CoRural "da respuesta a la demanda histórica del sector de crear un gran grupo lácteo en Galicia", valora Juan Gallástegui, director general de Clun, que insiste en que la base del proyecto es "una cooperativa fuerte, al igual que sucede en los grandes grupos lácteos europeos". "Esta es una oportunidad que estaba esperando el campo gallego, disponer de una industria moderna fuerte y referente". En esa misma idea ahonda Javier Bretón, director general de Leche Celta. En ser "más grandes y eficientes" juntas. "Queremos optimizar procesos de producción y diversificar productos", avanza, para estar así "mejor posicionados en el mercado y en mejor situación para afrontar los cambios de ciclo en el sector".

Pendientes de competencia

La negociación del acuerdo, según fuentes cercanas a las dos empresas, «lleva un tiempo desarrollándose». Ahora falta el visto bueno de las autoridades de Competencia, que marcará la fecha exacta de la creación de la nueva sociedad conjunta. José Ángel Blanco asumirá la presidencia de CoRural. En una carta remitida ayer a los socios de la cooperativa defendía la necesidad de «más transformación con valor añadido». Gallástegui y Bretón compartirán las funciones de consejero delegado. La sede quedará fijada en Santiago de Compostela.

Esta es una de las mayores operaciones corporativas en el sector lácteo de toda España en los últimos años, al calor de los continuos vaivenes de un negocio que se enfrenta a la volatilidad de los precios, el encarecimiento de los costes y la enorme competencia en el negocio alimentario.