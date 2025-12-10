Gondán refuerza su cartera de pedidos con un «megacontrato» de 270 millones de euros

Astilleros Gondán está de dulce. Después de anunciar a finales de noviembre la construcción de un remolcador de altura para su cliente de referencia, Østensjø Rederi, la empresa asturiana que en su momento pujó por las instalaciones de Hijos de J. Barreras se ha adjudicado un megacontrato para Alemania. En concreto, para la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica (BSH), para la que suministrará dos buques multipropósito por valor de 270 millones de euros.

El Ministerio Federal de Transporte, la BSH y la Dirección General de Vías Navegables y Navegación del país europeo ha hecho oficial la adjudicación. Alude a la construcción de dos nuevos buques que sustituirán a los ya existentes Wega y Deneb, cuyos nombres heredarán.

Los dos nuevos barcos tendrán 70 metros de eslora, 15 de manga y un calado de 4,2 metros cada uno. La tripulación está compuesta por 18 personas y pueden viajar a bordo hasta siete científicos. Ambos buques están diseñados para una vida útil de 30 años. La entrega está prevista para 2029.

Recreación del futuro «Wega» y del «Deneb», que fabricará Gondán / Seaplace / Gondán

Según explican en un comunicado conjunto, estos barcos «aseguran las rutas marítimas y fortalecen la seguridad nacional» al servir para explorar el fondo marino para elaborar cartas náuticas e investigar obstáculos submarinos. La BSH también apoya a las autoridades de defensa y seguridad con sus datos.

Para apoyar las labores de la tripulación, los barcos tendrán sistema de posicionamiento dinámico para operaciones de inmersión seguras, vehículos submarinos teledirigidos (ROV), vehículos de medición autónomos que aumentan la eficiencia y sensores hidrográficos de última generación para obtener datos de medición precisos.

Los nuevos buques utilizan principalmente metanol, que ya produce significativamente menos emisiones que el diésel y podrá producirse de forma climáticamente neutra en el futuro. Además, las unidades funcionarán de forma especialmente silenciosa.

El gobierno alemán destaca que el astillero español se hizo con el pedido «gracias a su eficiencia económica y altos estándares de calidad». «La empresa planea desarrollar los buques íntegramente de forma digital y emplea tecnologías innovadoras como robots de soldadura», señalan sobre Gondán, que ha contado con el apoyo de la madrileña Seaplace para el desarrollo de los barcos.

Según la BSH, solo en 2024 examinaron19.000 kilómetros con la flota que tienen actualmente, examinando 106 pecios y obstáculos submarinos, 12 de los cuales eran desconocidos hasta ahora. En total, recorrieron un total de 25.000 kilómetros para la observación y la investigación del medio marino.