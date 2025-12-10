Faconauto confía en retomar cifras prepandemia en 2026
Redacción
La patronal de los concesionarios españoles, Faconauto, reclamó la pronta activación del Plan Auto+ y que se complemente con el Plan Nacional de Renovación del Parque, tal y como exige la Ley de Movilidad Sostenible, que establece un plazo máximo de tres meses para su puesta en marcha. Con ello, estima que España podría recuperar un mercado de 1,3 millones de matriculaciones al año, cifras prepandemia.
«2025 nos ha demostrado que cuando la política pública se diseña con rigor y se ejecuta con coherencia, el mercado responde, y ahora debemos dar el siguiente paso: 2026 tiene que ser el año en el que España deje atrás la recuperación y abrace la consolidación, con más electrificación y un mercado interior fuerte», dijo la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.
Así, la organización considera que 2026 debe ser el año de la consolidación hasta alcanzar 1,3 millones de vehículos nuevos matriculados. En paralelo, Faconauto subraya que el objetivo es llegar al 33% del total en electrificación.
