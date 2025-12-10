Clun y Leche Celta crean un gran grupo lácteo gallego de 600 millones de negocio

Clun y Leche Celta, dos de las empresas de referencia en el lácteo gallego, anunciaron hoy un acuerdo para unir su actividad y crear "el gran grupo" del sector en la comunidad. Ambas firmas pretenden "sumar recursos, colaborar y abordar de forma conjunta los retos del mercado". La nueva compañía se llamará Corporación Rural Láctea (CoRural), "cuyo modelo de negocio tiene al ganadero en el centro y está concebido para aportar estabilidad, eficiencia y futuro a la primera productora de leche de España y una de las más destacadas de Europa".

Cada una conservará su identidad actual y las marcas que explotan, como Celta, Feiraco, Clesa y Únicla. En la alianza convergn "la base cooperativa de Clun y la solidez industrial y comercial de Leche Celta". La sociedad conjunta aglutinará 1.400 productores de leche, 800 empleados, 8 plantas industriales y un volumen de negocio anual que ronda los 600 millones de euros. Con la operación se garantiza, según señalan las firmas, "un suministro estable de un alimento esencial como es la leche, incrementar la capacidad de recogida y transformación, diversificar productos y ampliar la respuesta industrial ante las demandas del consumidor y de la distribución". "CoRural nacerá también para reforzar la sostenibilidad económica de las ganaderías, promoviendo un modelo que pone el foco en la estabilidad, la eficiencia y la capacidad para competir en la mayoría de las categorías lácteas", explican.

Este paso adelante en un sector estratégico para Galicia y con crisis recurrentes en las últimas décadas queda a expensar de las correspondientes autorizaciones de los organismos de Compencia. Cuando se consigan los permisos, la presidencia de CoRural estará en manos de José Ángel Blanco, actual líder de Clun. Los directores generales de Leche Celta, Javier Bretón, y el de Clun, Juan Gallástegui, asumirán el papel de consejeros delegados de la compañía, que tendrá su sede social en Santiago.

"CoRural da respuesta a la demanda histórica del sector de crear un gran grupo lácteo en Galicia, y siempre sobre la base de una cooperativa fuerte, al igual que sucede en los grandes grupos lácteos europeos", valoró Gallástegui. "Esta es una oportunidad que estaba esperando el campo gallego -remarca-, disponer de una industria moderna fuerte y referente”. "Juntos, seremos más grandes y eficientes. Queremos optimizar los procesos de producción y diversificar productos", indicó Bretón. "Estaremos mejor posicionados en el mercado y en mejor situación para afrontar los cambios de ciclo en el sector", añadió.