Wofco allana la activación de su nuevo gran proyecto: pone fecha a su planta de Paraguay

Worldwide Fishing Company (Wofco) se ha convertido, con sus escasos nueve años de trayectoria, en un actor de máxima relevancia en la industria española de elaborados de productos del mar. Superó en 2024 los 440 millones de euros de facturación consolidada, con más de 75.000 toneladas comercializadas, y avanza en su estrategia de verticalización a nivel global.

Tras la incorporación de Fandicosta --adquirida en el proceso de liquidación del grupo con el abono de más de 19 millones de euros de deuda financiera--, la compañía ultima ahora la puesta en marcha de su nuevo gran proyecto: la factoría de Paraguay, asentada en el parque industrial Pradera Alta de la localidad de Hohenau. El proyecto corresponde a la mercantil South Atlantic Company, participado en un 40% por Wofco y la parte restante por Conarpesa.

La producción industrial de estas instalaciones está previsto que arranque entre marzo y abril, según fuentes de la empresa. «Esperamos generar más de 500 empleos, principalmente para mujeres, en dos turnos de operación. Será una industria pionera, con empleo formal y capacitación en el mismo lugar», apuntó la pasada semana la responsable de Producción de la planta, Cecilia Valdez, durante la visita del ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez.

Este proyecto reforzará la capacidad de Wofco de exportación al mercado norteamericano, el mayor comprador del mundo de proteína marina, toda vez la producción de South Atlantic Company se destinará íntegramente a otros mercados fuera de Paraguay.

South Atlantic «representa el modelo de industria que Paraguay necesita, al combinar valor agregado, empleo formal, costos energéticos competitivos y el uso de los regímenes de Maquila y Ley 60/90 para exportar desde Paraguay a los mercados más exigentes del mundo», valoró el ministro Giménez.

Interior de la planta de South Atlantic Company / FdV

La fábrica tendrá capacidad para la elaboración de 37 toneladas diarias de langostino, de acuerdo a la documentación facilitada por la municipalidad de Hohenau, que preside Enrique Hahn Villalba. Esta iniciativa supone un paso más en la alianza tejida entre el equipo de Wofco y el de Fernando Álvarez Castellano, presidente de la argentina Conarpesa, en la que la pesquera gallega tiene cerca de la mitad del accionariado.

Desde sus inicios, y gracias a la concepción de su proyecto —con la aportación de cada uno de sus socios al negocio y la firma de alianzas de exclusividad—, Wofco entró en el mercado norteamericano con buen pie. El 12% de sus ventas proceden ya de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo a sus propios datos, mientras que el 35% corresponde a España, el 42% a los demás países europeos y el 11% al resto del mundo.