Uruguay endurece su posición con Cardama: «No hay ningún tipo de proceso de mediación»

Nuevo capítulo en la intención de Uruguay de rescindir el contrato de Astilleros Cardama para la construcción de dos patrulleras. El prosecretario de presidencia, Jorge Díaz, mano derecha de Yamandú Orsi, aseguró que el proceso de negociación iniciado con la empresa viguesa para solventar la situación ya no existe. «No hay ningún tipo de proceso de mediación en este momento», señaló en una entrevista en su país, en la que ha señalado que «hubo un intento» y una propuesta por parte de Cardama que no prosperó.

Las declaraciones de Díaz al medio uruguayo Topic Media llegan horas antes de una esperada interpelación en el Parlamento a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la que la oposición (Partido Nacional) --que fue la que firmó el pedido en la anterior legislatura-- buscará respuestas a este proceso que comenzó ya a finales de octubre con una rueda de prensa liderada por el propio Orsi.

En aquel anuncio a los medios en el que se avanzó la rescisión al encontrar que no existía la empresa con la que se firmó la garantía de fiel cumplimiento del contrato, EuroCommerce Bank, Díaz llevó la voz cantante explicando la situación, si bien en la reciente entrevista concretó que la decisión fue del presidente.

«Se están desarrollando actos jurídicos tendientes a cumplir lo que el presidente ordenó», explicó al programa De no olvidar, añadiendo: «No podemos estar anunciando estrategias jurídicas a través de los medios de prensa porque sería lo más tonto que podríamos hacer».

Según Díaz, la reunión entre el Gobierno uruguayo y el representante legal de la empresa en el país, Gonzalo Fernández, quedó en nada. En ella, y tal como informó FARO, Cardama propuso constituir otra garantía de fiel cumplimiento, que fue la que hizo eclosionar todo la situación, para asegurar el pedido. «Hubo un intento, una propuesta que no permitió avanzar», apuntó el prosecretario.

Díaz que redujo la importancia de la reunión e incluso la propia presencia de Fernández en la cita, peso pesado en la política del país al haber sido excanciller de Uruguay en la época del presidente Tabaré Vázquez. «Ni siquiera lo llamaría una propuesta, el profesor Gonzalo Fernández aparece un día, dice que es contratado por la empresa para buscar alguna solución, no hubo avances; él quizá directamente lo había adelantado cuando se acercó: mi rol es de ver si puedo hacer una composición amigable y si no santas pascuas. Y así fue», recalcó Jorge Díaz.

Aunque matizó que siguen «abiertos» en el terreno de las conversaciones con Cardama, Díaz insistió en que «todo sigue hacia las disposiciones que el presidente ordenó». En este punto, habló de la existencia de «distintas alternativas» y de «un plan estratégico». «Vamos caminando en la dirección a tratar de resolver esta situación que es altamente perjudicial para el país», resumió.

A la espera de saber qué pasara en los próximos días, Cardama continúa con los trabajos en sus instalaciones olívicas mientras trabaja en solventar este conflicto. Así, el astillero sigue con la obra de 82,2 millones de euros de las dos patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels), en especial de la primera. Por otro lado, está ultimando la documentación para la entrega y salida del multipropósito de Senegal, el Tekrour, y avanza con las reparaciones y puesta a punto de distintas unidades, como el oceanográfico Ángeles Alvariño.