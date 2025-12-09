Tres años después de despedir los monovolúmenes en Stellantis Vigo, Citroën lanza su regreso al segmento

Stellantis Vigo despedía en 2022 una las sagas más longevas de la fábrica. La factoría dirigida entonces por Ignacio Bueno dejó de facturar aquel verano el Citroën Grand C4 Spacetourer, con lo que la planta abandonó el segmento de los monovolúmenes, un tipo de vehículo que venía fabricando desde hacía 24 años. La noticia respondía al devenir del mercado, más próximo a coches como los SUV y que había dado la espalda a este tipo vehículos más espaciosos y familiares. Tres años después, Stellantis vuelve a apostar por los monovolúmenes con el prototipo Citroën Elo.

La marca desveló hoy este llamativo concept car pensado como «un laboratorio de ideas» y hará su debut mundial en el Salón del Automóvil de Bruselas el próximo 9 de enero. De tamaño reducido (con una longitud compacta de 4,1 metros), el Elo «sorprende por su espacioso interior y su modularidad gracias al uso óptimo de su arquitectura 100% eléctrica».

El interior del Citroën Elo / Stellantis

Según Stellantis, el monovolumen ha sido concebido en colaboración con marcas como Goodyear o Decathlon «para desarrollar materiales prácticos, técnicos y resistentes».

Así, nace para «anticiparse a las necesidades» de los consumidores en cuanto es «un medio de transporte divertido, inteligente, accesible, espacioso y responsable». Además, sirve para «acompañar a sus usuarios a lo largo de las diferentes etapas de su vida».

El coche de Citroën sigue al OLI, presentado en 2022, y al Polygon, coche en este caso de Peugeot que está pensado para marcar las líneas de diseño de la próxima generación de vehículos pequeños de la marca, creados en la STLA Small que también tendrá Stellantis Vigo.