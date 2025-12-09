Stellantis Vigo plantea extender el ERTE con 50 días, ampliable a otros 25 días

Sindicatos y dirección de Stellantis Vigo han celebrado hoy varias reuniones para regular la actividad del próximo año en la planta y, sobre todo, para estipular la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Según apuntan las centrales sindicales, desde la empresa plantean una prórroga del acuerdo alcanzado a comienzos de este año con otros 50 días, ampliable si fuera necesario a 25 más.

A finales de noviembre la dirección de la planta se reunió con el comité de empresa reducido para analizar el calendario de diciembre, una vez más con alta producció0. En aquel encuentro ya se trataron temas importantes, como el balance del ERE (del que CC OO explicó que se acogieron voluntariamente 56 personas, como publicó FARO) y el ERTE pactados a comienzos de año.

Sobre la regulación temporal, ya se adelantó la previsión de prolongar el expediente hasta diciembre de 2026 en caso de no consumir todos los días pactados para este curso, algo que no sucedió (con solo 11 jornadas de adecuación, según el SIT-FSI). Así, apuestan por aplicar los mimos 50 días de este año, con los mismos 25 opcionales.

Por otro lado, en el encuentro también se habló del calendario para el próximo año, que llega después de alta producción prevista para este año, que apunta a superar el récord de 2007. En concreto, y según especifican desde la CUT, la dirección plantea 15 días de parada total, al fraccionar de nuevo las vacaciones de agosto.

De igual forma, también se constituyó la mesa de negociación para tratar la unificación de descansos en la Nave S y la creación de relevos en las pausas fisiológicas en el taller de Ferraje. En el primer caso, la empresa propone mantener el formato con paros unificados y hacerlo definitivo. En el segundo, y «debido al incremento de la demanda de producción» de las furgonetas K9, como indica CC OO,, la dirección plantea pasar las paradas para ir al baño a un sistema de relevos.

La próxima reunión entre ambas partes tendrá lugar el viernes y se prevé que la dirección plantee su propuesta final sobre los descansos en las naves afectadas y el ERTE.