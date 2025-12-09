La patronal propone una subida del salario mínimo del 1,5% para 2026

Las patronales CEOE y Cepyme han acordado proponer al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades), no exentos de tributación al IRPF.

La subida, inferior a la planteada por los sindicatos, que apuestan por elevar el SMI un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes, ha sido acordada este martes por el Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido con carácter extraordinario, ha informado la patronal en un comunicado. La CEOE ha decidido proponer esta subida del 1,5% porque considera que el SMI ya ha superado el 60% del salario medio neto, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y porque está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año.

El Ministerio de Trabajo está a la espera del informe del comité de expertos al que pidió dos propuestas de subida, una en la que se tenga en cuenta si el SMI empieza a tributar y otra si sigue exento como hasta ahora. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avanzado que si el SMI comienza a tributar -como todo parece indicar- la subida de 2026 "va a ser relevante".

En el comunicado, la CEOE explica que la Encuesta de Estructura Salarial, que sirve de base para extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, no tiene en cuenta los sueldos de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, "lo que genera una distorsión al alza". "Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", añade la nota de la patronal.

Además, apunta, no tiene en cuenta el salario de sectores en los que las sucesivas subidas del SMI están penalizando más el empleo, algo que sí contempla la EPA, "una estadística más válida y ajustada para poder realizar estos cálculos", así como más actualizada (2024) que la Encuesta de Estructura Salarial (2023).

Así, según la EPA, el SMI debería ser de 15.760 euros brutos anuales, esto es 816 euros menos al año, de forma que el actual (16.576 euros) "es un 4,9% superior a lo que realmente corresponde". "Dicho esto, si el SMI ya supera el 60 % del salario medio según la EPA, en el caso de dar por buena la referencia que sigue el Ministerio de Trabajo, no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026", dice la CEOE.

Sin embargo, propone aplicar un alza del 1,5% en línea con la prevista para los empleados públicos y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos: el fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza, y reducir la brecha salarial de género. "Justamente para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5 % al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", concluye la CEOE.