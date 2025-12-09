La inflación de los alimentos se ralentiza en más de la mitad de los países de la OCDE

La inflación interanual de los alimentos se ralentizó en octubre en más de la mitad de los países que conforman la OCDE, según un informe difundido ayer por la organización que recoge datos disponibles de 37 países de la OCDE. En concreto, la inflación de los alimentos disminuyó una media de nueve décimas en los 20 países de la OCDE que experimentaron una caída en los precios alimenticios. Otros 11 países registraron un aumento, mientras que la inflación de los alimentos se mantuvo estable o prácticamente estable en seis países.

Entre septiembre y octubre, la inflación general interanual medida con el IPC se mantuvo estable o prácticamente estable en 14 de los 37 países de la OCDE con datos disponibles. Por su parte, la inflación general disminuyó en 13 países y aumentó en los 10 restantes. La OCDE no ha podido recopilar las cifras de inflación de la OCDE, el G-20 y el G-7 para octubre de 2025 debido a la información incompleta de las estadísticas del IPC.

Al igual que en el caso de los alimentos, también fue desigual la evolución de la inflación de la energía en los 37 países analizados, con 20 países que registraron descensos, 14 aumentos y tres que se mantuvieron estables o prácticamente estables. Sin embargo, precisa la OCDE, en varios países, la caída de la inflación energética se produjo tras haber aumentado en septiembre, reflejando un «efecto base» derivado de una reducción significativa de los precios de la energía entre agosto y septiembre de 2024.

La inflación subyacente (inflación sin alimentos ni energía) disminuyó en octubre en 11 países, aumentó en otros 11 y se mantuvo estable o prácticamente estable en 15 países de la OCDE. Cuatro países del G7 —Canadá, Francia, Italia y Reino Unido— registraron un descenso interanual de la inflación general, mientras que en Alemania y Japón se mantuvo prácticamente estable. La inflación de los alimentos disminuyó en cinco países del G7, con una caída de más de un punto porcentual en Italia, aunque aumentó en el Reino Unido.