La empresa Bound4blue consigue 37,8 millones de euros para sus velas de succión de viento

La empresa Bound4blue, especializada en sistemas de propulsión por viento, ha cerrado este martes una ronda de financiación de 44 millones de dólares (37,8 millones de euros al cambio) respaldada por grandes corporaciones marítimas, familias armadoras, inversores y capital público bajo la premisa de acelerar la descarbonización del sector marítimo. De esta manera, el fondo Kai Capital, fundado por el empresario Alfredo Pérez, ha recibido el respaldo de nuevos inversores como Motion Ventures, el 'family office' de Odfjell y ReOcean Fund --impulsado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y Monaco Asset Management--, junto a los ya presentes Shift4Good, GTT Strategic Ventures, CDTI (Innvierte SICC) y la cántabra Kai Capital, según ha informado bound4blue en un comunicado.

La nueva financiación permitirá a Bound4blue avanzar hacia la industrialización completa del proceso de fabricación de sus velas de succión, reforzar sus actividades de I+D, a medida que la empresa amplía su oferta más allá de las soluciones comerciales actuales y ahondar en su capacidad de fabricación, con el objetivo de entregar cientos de velas de succión cada año. La compañía ha instalado su tecnología en siete buques y tiene otros 12 en cartera, lo que suma más de 50 velas en total. Estos proyectos incluyen a armadores como Maersk Tankers, Eastern Pacific Shipping, Odfjell, Klaveness Combination Carriers y BW Epic Kosan.

Las velas de succión

Las velas de succión son sistemas de propulsión asistida por viento para barcos, que combinan velas rígidas con una bomba de aire para crear succión, adhiriendo el flujo de viento y generando sustentación aerodinámica, similar a un ala de avión, para reducir drásticamente el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en el transporte marítimo.

Ahorros calculados

Para 2027, la empresa prevé generar ahorros anuales superiores a 400.000 toneladas de CO2, con más de 570.000 toneladas evitadas entre 2024 y 2027. Esto equivale a retirar de la circulación unos 87.000 turismos cada año, plantar más de 18 millones de árboles o evitar más de 250.000 vuelos transatlánticos. Estos resultados serán posibles gracias a sus líneas de producción paralelas en España y China, que permitirán aumentar el ritmo de fabricación, reforzar la cadena de suministro y acortar los plazos de entrega.

Empuje adicional

Al generar empuje adicional a partir del viento, las velas de succión reducen la carga del motor y el consumo de combustible, lo que disminuye los costes operativos del buque con ahorros de doble dígito, a la vez que reducen las emisiones de CO2. Esta mejora se traduce además en un desempeño regulatorio superior bajo normativas como el CII, EEXI/EEDI, FuelEU Maritime y el EU ETS. En el barco 'Ville de Bordeaux', evaluaciones realizadas por terceros registraron un ahorro diario de combustible de 1,7 toneladas, con picos de hasta 5,4 toneladas. En el buque 'Bow Olympus', el sistema logró un ahorro medio del 15% al 20%, con reducciones de hasta el 40% en determinados tramos de su primer viaje transatlántico.

Nueva etapa para la construcción de buques

El sector marítimo está entrando en una nueva etapa de desarrollos con decenas de miles de buques que deberán mejorar su eficiencia energética antes de 2030. A diferencia de los combustibles alternativos, que requieren largos plazos para su disponibilidad global, compatibilidad con motores e infraestructuras de suministro, las velas de succión pueden instalarse hoy en los buques actuales y operar con las tripulaciones existentes. La tecnología también empieza a incorporarse en nuevos diseños de buques, donde ofrece una palanca adicional para reducir el consumo y las emisiones desde el primer día.

Financiación para aumentar la capacidad de producción

El consejero delegado de Bound4blue, José Miguel Bermúdez, ha señalado que la financiación "nos permitirá aumentar capacidad, acelerar nuestra hoja de ruta de crecimiento y avanzar en nuevos desarrollos que elevarán la tecnología y nuestros servicios al siguiente nivel". El presidente ejecutivo de Kai Capital, Alfredo Pérez, ha asegurado que el fondo comparte "una identidad común ligada a Cantabria, región en la que ambas compañías tenemos nuestras sedes corporativas, y seguiremos invirtiendo en empresas tecnológicas que impulsen el talento y el crecimiento regional". Esta ronda de financiación ha sido liderada por Octave Capital, un vehículo de inversión vinculado al armador IMC, y por Katapult Ocean.