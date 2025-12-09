China engorda la exportación pese a la tensión con EE UU

El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 5,7% interanual en noviembre hasta unos 2,35 billones de yuanes (331.824 millones de dólares o 284.705 millones de euros), repunte que contrasta con la bajada del 0,8% que registró el mes anterior. Según los datos oficiales divulgados este lunes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones se incrementaron en un 1,7% hasta los 1,55 billones de yuanes (219.703 millones de dólares o 188.505 millones de euros).

En el undécimo mes de 2025, el superávit comercial chino fue de 792.580 millones de yuanes (112.122 millones de dólares o 96.201 millones de euros), lo que supone una subida del 14,4%, según cálculos efectuados por la afencia Efe, a pesar de las tensiones comerciales con EE UU. El valor total de los intercambios comerciales denominados en yuanes entre el gigante asiático y otros países fue de unos 3,9 billones de yuanes (551.527 millones de dólares o 473.210 millones de euros) en noviembre, un 4,1% superior al del mismo mes de 2024.

En el acumulado de estos once meses, las exportaciones chinas aumentaron un 6,2 %, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo muy inferior, de un 0,2%. Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares. En la moneda estadounidense, las exportaciones se elevaron un 5,9% interanual en noviembre, mientras que las importaciones avanzaron un 1,9 %.