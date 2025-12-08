Seis de cada diez trabajadores en Galicia cotizan ya durante todo el año

A la espera de los datos de este último mes, es muy probable que 2025 acabe en Galicia con un incremento de los contratos de trabajo. Van casi 681.000 hasta noviembre (212.200 indefinidos y 468.700 temporales), un 1,4% más que en el mismo periodo del pasado 2024. Este ligero ascenso rompe con la tendencia a la baja en el volumen de contratos firmados en la comunidad, y en el resto del país, desde la entrada en vigor de la reforma laboral en 2022. El giro pactado entre el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos CC OO y UGT puso coto a la elevadísima eventualidad. Se firman menos contratos no porque haya menos puestos disponibles. De hecho, la ocupación está en máximos históricos. Lo que sucede es que duran más porque los fijos y las conversiones de temporales a indefinidos se dispararon. El mercado laboral autonómico acumuló más de 3 millones de contratos entre 2017 y 2019, mientras que las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron en solo 61.300 en esa etapa.

La batalla contra la precariedad en la duración de los contratos ha llevado a que cada vez más trabajadores coticen durante más tiempo a lo largo del año. De las 1.163.908 personas que estuvieron de alta en algún momento de 2024, cerca de 695.500, el 59,7%, cotizaron el ejercicio al completo. El porcentaje se situó en el 58,8% en 2023 (677.136 ocupados) y en el 57,8% en el 2022 (658.872), según el balance que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) a partir del análisis a fondo de los datos de la Seguridad Social. En 2024 hubo, por tanto, 35.600 trabajadores más de alta todo el año en comparación con 2022, un ascenso del 5,4%.

Diferencias por edad

Otros 146.428 permanecieron ocupados entre el 75% y el 99% del ejercicio, 1.646 por encima de 2022 (144.782). El grupo que cotizó entre el 50% y el 75% del año menguó en 2.380, hasta alcanzar los 116.598. En alrededor de 10.000 se redujeron los situados entre el 25% y el 50% de días cotizados, que rondan los 91.000; y 114.900 no pasaron del 25% de año de alta, 1.200 menos que en 2022. Estos últimos se quedan por debajo del 10% de los afiliados y son aquellos, como resalta el IGE, con «empleos de corta duración o de baja intensidad temporal».

Las restricciones a los contratos eventuales y el impulso a los indefinidos como modelo predominante en la reforma laboral provocaron una clara mejora en la situación de los colectivos más vulnerables, como los jóvenes. De los 93.700 menores de 25 años que trabajaron en algún momento de 2025 en Galicia, prácticamente el 40% se quedó por debajo del 25% de días del año cotizados, en parte porque para muchos es la edad de estreno en la ocupación y porque todavía arrastran una elevada temporalidad.

Pero en paralelo también se expanden los que logran cotizar el ejercicio completo: 14.200, lo que supone una subida del 31% respecto a 2022 (10.845). Entre los 25 y los 29 años, unos 69.700, son ya clara mayoría aquellos que aguantaron de alta en el Seguridad Social el 100% de 2024: 27.800.

Tiempos de trabajo a lo largo del año / Hugo Barreiro

2 afiliaciones por persona

La edad arroja notables diferencias igualmente en la media de afiliaciones por cada persona en Galicia. Es decir, por cuántas situaciones laborales se pasa durante el año. Son tres en el caso de los menores de 25 años, cifra muy ligada a la mayor temporalidad que padecen y el cambio de empleos. Entre los 25 y los 29 años merma a 2,8; y a 2,4 en los de 30 a 34 años. La media total de la comunidad se situó en 2 afiliaciones por persona en 2024, el mismo dato que en 2023 y ligeramente inferior al de 2022, cuando eran 2,1.

La duración de los periodos medios de afiliación a la Seguridad Social no para de engordar. En 2022 llegaron a 159,7 días; 162,1 días en 2023; y 164,3 en 2024. Se mantiene la brecha por géneros. Mientras los hombres cotizaron de media 175,1 días en la comunidad el pasado año, las mujeres lo hicieron 154,6 días, 20 menos. Los menores de 25 años trabajaron de media 67,5 días y 107 los de 25 a 29 años. En el lado contrario figuran los ocupados más mayores. Los de 50 a 54 años sobrepasan los 200 días; 215,6 días los de 55 a 59 años; y los 234 días en los de 60 años en adelante.

A la vista de la duración media de los periodos de afiliación, la mayor estabilidad está en la construcción, que alcanza, de media, los 258,8 días. Le siguen la industria (237,5 días) y la agricultura (236,7), mientras que en los servicios fueron 146,8 días.