Naust Marine se estrena desde Vigo en el negocio portuario con un pedido de casi 5 millones para India

Naust Marine da un paso de gigante. La auxiliar del naval islandesa que se asentó en Vigo hace ocho años ha logrado un pedido para India que supondrá su entrada en el negocio portuario. En concreto, la firma que dirige el vigués Ramón Carreira ha cerrado un encargo cercano a los 5 millones de euros para suministrar diversos equipos para una terminal gasera del noroeste del país asiático. Diseñará, fabricará y entregará los sistemas que posibilitarán el amarre de los buques que operan en Dahej-Gujarat, que acogerá a lo largo del año más de 3.500 atraques de barcos LNG (gas natural licuado, en inglés) de gran porte.

Desde su desembarco en el área viguesa Naust Marine ha ido dando pasos y creciendo poco a poco a través de su especialidad en maquinaria de cubierta, lo que llevó a la firma a instalarse en una nave de O Porriño. Sin embargo, su actividad se vio afectada por el frenazo de los importantes pedidos logrados en Rusia tras la invasión de Ucrania y las sanciones de occidente posteriores. Desde ese momento, la auxiliar ha ido recalibrando sus objetivos, abriéndose a otras áreas y logrando también más pedidos con los astilleros locales, como es el caso de los equipos entregados para el oceanográfico islandés construido por Armón Vigo o los destinados al arrastrero neozelandés que fabrica Nodosa Shipyard.

El año pasado la compañía ya dio un giro significativo con el traslado a Vigo de toda su producción tras un cambio accionarial en su sede de la isla nórdica. Y ahora, Naust Marine sube otro peldaño al adentrarse en el negocio portuario, es decir, entregando equipos especializados para tierra y, en este caso, para el amarre de grandes buques.

En concreto, la compañía Cemindia Projects ha confiado en la auxiliar para colaborar en la construcción de un nuevo jetty (o espigón) de la terminal de Dahej-Gujara, operada por Petronet, compañía gasística constituida en 1998 como una joint venture formada entre las cuatro principales empresas públicas de petróleo y gas del país. Así, Naust Marine suministrará ocho equipos de amarre hidráulicos de 100 toneladas para la operación de atraque de los gaseros, con su estacha de amarre, fairleads (o guíacabos), así como la central hidráulica y sistema de control de tensión constante de los equipos desde la sala central de control de operaciones del puerto. Junto a ello, entregará también un equipo igual para el jetty 2, que ya lleva operando desde hace años, y todos los elementos deberán ir protegidos contra deflagraciones.

Características del «jetty» • Contrato : 4,8M€

• Unidades : 9 equipos

• Cliente : Cemindia

• Operador : Petronet

• Ubicación : Dahej, India

Según explican desde la empresa, el contrato se logró tras un año de trabajo y «en lucha con competidores internacionales de primer nivel» gracias a obtener la mejor valoración en la parte técnica. Además, Naust Marine fue incluida en la lista de marcas de Petronet «tras un exhaustivo proceso de homologación».

Importante

El pedido es «muy importante» para la firma asentada en Vigo porque supone entrada en un sector como el portuario, «muy dinámico», que servirá como complemento a su actividad principal, que es el suministro de soluciones eléctricas de maquinaria naval y controles para barcos pesqueros o de investigación oceanográfica. De hecho, proveerán para Cemindia, que tiene un centenar de proyectos portuarios por todo el mundo, lo que abre la puerta a más encomiendas.

La auxiliar del naval cuenta con cerrar este año con entre 11,5 y 12 millones de euros de facturación, lo que supondrá un 30% más que el pasado curso. Para 2026, y gracias a este proyecto, la previsión es de «un salto importante» en las ventas.