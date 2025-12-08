El Gobierno prevé destinar 13.000 millones en 10 años a Casa 47

El Consejo de Ministros de mañana aprobará la transformación de Sepes en Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un año y que actuará como garante del artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada. Así lo avanzo la titular del ramo, Isabel Rodríguez, el pasado jueves durante la presentación de la Entidad Estatal de Vivienda, que gestionará todo el ciclo de vida de los inmuebles: desde la adquisición, gestión de suelos y entrega de llaves. Casa 47, que recibe su nombre en referencia al artículo 47 de la Constitución, se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía.

Rodríguez adelantó ayer en una entrevista en La Vanguardia que la entidad recibirá una inversión de 13.000 millones de euros en los próximos diez años con un desembolso de 1.300 millones cada año, empezando ya en 2026. La ministra aseguró que los 1.300 millones para el año que viene «ya están consignados»: «No hay problema con los presupuestos prorrogados, los tenemos ubicados para que la empresa pueda contar con estos recursos al arrancar el 2026».

El Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá como alquiler asequible y los contratos de alquiler que gestione dicha Entidad Estatal de Vivienda podrán tener una duración de hasta 75 años: el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años «siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso».

Con Casa 47 se busca construir con «rigor» y «seriedad» planificando dónde se construirá el nuevo parque público «para no repetir los errores del pasado». Además, las viviendas que se construyan será de «calidad» y «dignas». El Gobierno ha introducido mecanismos legales para que todo lo que se construya con recursos público a través de la Entidad Estatal de Vivienda sea público de manera permanente y no se pueda privatizar.

El precio de los alquileres gestionados por Casa 47 estará limitado de tal manera que nadie destine más del 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento. El Gobierno ha establecido un mecanismo por el que el precio del alquiler no se fijará en función de lo que ha costado construir la vivienda, sino de lo que la ciudadanía puede pagar. La renta del alquiler se calculará sobre el sueldo medio de cada territorio, siempre limitado a que no sobrepase ese 30%.