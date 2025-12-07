«Tenemos ‘antenas’ por el territorio que nos permiten regionalizar la cartera de productos»

Manuel Illueca (Valencia, 1970) es desde agosto del año pasado el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta semana ha estado en Galicia, donde aprovechó para reunirse con el tejido empresarial de la comunidad y para abrir una oficina permanente en Vigo, en la sede de Zona Franca.

¿Cómo valora el camino de este casi año y medio que lleva en el cargo?

Desde mi modesto punto de vista muy satisfactorio porque hemos imprimido un cambio que yo creo que es sustancial en la estrategia del Instituto de Crédito Oficial. Una entidad que siempre se ha distinguido por proveer de liquidez a las entidades financieras y que ahora quiere compartir riesgos con ellas. Y es precisamente al compartir riesgos con las entidades financieras cuando va a poder promover más actividad económica, no únicamente en los momentos de crisis económica, sino y especialmente en momentos de esta vida como la actual.

Ayudar en fase de crecimiento.

Lo que queremos es dar a entender a las empresas que somos un socio estructural, que no únicamente hay que buscarnos cuando el país se hunde, que también hay que buscarnos cuando las cosas van bien, porque tenemos productos que les van a ayudar a exportar más, a invertir más, a permitir tener un circulante estable, a permitir contratar. Este es el objetivo fundamental del ICO.

Y qué pesa más en el ICO, ¿ayudar a que no caigan las empresas o ayudar a que crezcan?

Cuando el país lo requiere, el ICO se pone el gorro de entidad anticíclica, ¿no? Cuando el país no lo requiere, el ICO pone más énfasis en los fallos estructurales del mercado, en aquellas cuestiones que vaya bien o mal el país, son necesarias o requieren una intervención pública. Por ejemplo, la vivienda: no es una cuestión de que el país crezca, tenemos un problema de vivienda con el país creciendo al 3% y lo tendríamos también con el país cayendo al 3%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final no depende de la cobertura económica, depende de que hay un fallo de mercado, especialmente en la vivienda de alquiler, que hay que intentar subsanar, mitigar y esto es lo que hace el ICO.

¿Qué puede hacer el ICO?

El ICO tiene instrumentos fundamentales. Tiene una herramienta para promover la adquisición de primera vivienda, que va muy bien en Galicia, porque las principales entidades financieras están apostando por la distribución del aval de primera vivienda del ICO. Estamos ayudando a los gallegos a comprar su primera vivienda, especialmente gente joven. Vamos a dar un impulso a ese aval para que tenga más llegada todavía de la que ya tiene. En toda España son ya más de 1.100 millones de euros movilizados, una cifra importante. Y sobre oferta de vivienda en alquiler, estamos dando financiación a muy largo plazo a empresas y vehículos de inversión que promueven la construcción de vivienda destinada al alquiler. Ahí hace falta plazos muy largos para poder pagar las viviendas.

Sigue habiendo escasez.

A diferencia de lo que pasa en propiedad, donde es el propietario en quien recae la financiación a largo plazo, aquí recae en quien promueve las viviendas, en la empresa que construye para alquilar. Necesita financiación a largo plazo y la banca es bastante reticente a entrar en financiaciones a 30 o 40 años. Ahí es donde está entrando el ICO, que está financiando ya estas viviendas. Prácticamente ya son 7.000 viviendas que se financiaron este año para alquiler.

¿Qué cifras manejan en Galicia?

Unas 650 viviendas que se han podido comprar gracias a aval, movilizando más 73 millones de euros.

Está en Vigo porque abren una delegación permanente, ¿a qué se debe?

Apreciamos mucho el dinamismo empresarial de toda Galicia y especialmente de Vigo. Vemos que es un sector muy innovador, con mucha creación de empresa. Y la innovación y la creación de empresas son muy sensibles al fallo de mercado en finanzas. Es nuestra vocación, apoyar a compañías que precisan ese tipo de inversiones. Por eso nos ha parecido toda una señal venir aquí.

¿Se centrarán en algún nicho concreto?

Tenemos una cartera de productos y obviamente aquí de lo que se trata es de ver qué compañías pueden tener interés en utilizarlos. Es muy importante que tengamos antenas, un feedback, con una información que vuelve al ICO y nos permite diseñar mejores productos. Hemos estado hablando con nuestro representante aquí que nos daba algunas claves sobre necesidades de la empresa gallega que podrían atenderse mejor si hubiera ligeras modificaciones en algunas de nuestras convocatorias. Pues de eso se trata, de tener antenas en el territorio que nos permitan mejorar la cartera. No solamente ofrecerla, sino mejorarla.

¿Regionalizar servicios?

Sí, sin duda. Al final se diseña una línea país, para luego atender la singularidad. No queremos introducir diferencias por comunidades autónomas en nuestros productos, pero sí queremos definirlos para que sean útiles en toda España. Siempre tendremos esta visión de homogeneizar nuestra respuesta, pero al mismo tiempo adaptarla a las necesidades de los sectores y territorios. Porque lo que generalmente es bueno en Galicia también es bueno en Cataluña, es bueno en Madrid y en Valencia. Ese va a ser siempre nuestro enfoque. Siempre encontrar opiniones diversas, incorporar esas opiniones a nuestra reflexión en cuanto a los productos y a partir de ahí hacer el mejor diseño.

La línea por la que más están apostando es ICO Crecimiento, para las pymes. ¿Qué acogida está teniendo?

ICO Crecimiento es una línea 100% digital que permite que cualquier persona desde su casa, sin necesidad de acudir al banco, pueda hacer una solicitud de organización al Instituto de Crédito Oficial. Desde un ticket de 50.000 euros, lo cual es revolucionario para nosotros, porque el ICO generalmente siempre ha ido a tickets más altos, ya puedes hacer solicitudes. Entonces, el ICO va a tratar por sus propios medios la solicitud y la persona, a través de internet, va a poder ver en tiempo real cómo va avanzando su préstamo con las fases de análisis y, al final, vamos a contestar con una resolución y activaremos el proceso de firma y desembolso. En los tres primeros meses estamos ya en 1.000 solicitudes. En Galicia son 46 solicitudes de financiación por importe de 24 millones de euros.

Hablando de pymes, ¿qué valoración hace usted del aplazamiento de Verifactu?

A mí me parece que es muy positivo que desde luego la pyme española vaya entrando en procesos de digitalización, que son absolutamente necesarios para mejorar la gestión y el control por parte de las autoridades fiscales. Pero es verdad que los procesos también se tienen que acompasar con la capacidad de la empresa para adaptarse a los mismos. Creo que aquí ha habido un ejercicio de sensibilidad por parte del gobierno que me parece positivo.