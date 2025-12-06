La CEP reclama respeto al tejido empresarial tras ser apartado de la negociación laboral
REDACCIÓN
Ante la reciente decisión del Ministerio de Trabajo y Economía Social de dar por cerrada la mesa de diálogo tripartita para la ampliación de permisos por defunción y apartar a la CEOE, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) quiso mostrar ayer su «profundo descontento ante el trato que reciben los responsables empresariales y principales afectados por las medidas».
Según recuerda la CEP, el tejido empresarial «aporta riqueza y empleo, y es uno de los factores primordiales para la economía nacional». «El hecho de que se oficialice una negociación de aquí en adelante solamente con CC OO y UGT muestra un claro acto de indiferencia hacia los principales responsables económicos del país», avisa la confederación.
Para la organización que dirige Jorge Cebreiros, estos hechos suponen «una vulneración del diálogo social» para unas medidas que les afectan directamente «y cuyos costes repercutiría en la actividad productiva». «La ampliación de los permisos por fallecimiento supone una capacidad de maniobra y económica que la mayoría de pequeñas y medianas empresas —las que conforman casi la totalidad del tejido empresarial de Pontevedra— no poseen», alerta la CEP.
