Brezo Energy desarrolla desde Vigo una tecnología única para expandir la eólica flotante

El desarrollo de la eólica marina en España es cuestión de tiempo. Y la costa gallega es una de las que más potencial tienen, motivo que la ha llevado a acumular más de una veintena de propuestas de multinacionales del sector que quieren instalar sus molinos. La fórmula elegida, debido a la profundidad de los fondos marinos, es la flotante, y mientras la regulación no lo permite, la industria afronta el reto de crear la mejor plataforma posible para sostener las pesadas y altas infraestructuras. Un desafío para el que no faltan ideas, fruto de las principales ingenierías, que se rompen la cabeza buscando una solución fiable, rápida, fácil de producir y, claro, barata. Una de ellas es Brezo Energy, spin-off de la madrileña Seaplace que desarrolla desde Vigo una tecnología única para expandir la eólica flotante y que acaba de recibir 2,1 millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para su certificación.

Referente en España

Seaplace es una de las ingenierías de referencia en España, con no pocos proyectos vinculados, por ejemplo, a la industria naval viguesa. Desde 2006 viene participando en diversas iniciativas de eólica flotante y fruto de estas experiencias detectaron algunos de los principales problemas que existían para el crecimiento del sector. En resumen, se encontraron con una tecnología cara e indagaron sobre cómo hacerla viable y encontrar huecos en el mix energético.

Como explica el arquitecto naval y CEO de la empresa, Jaime Moreu, se centraron «en un tipo de proyecto de design for manufacturing, es decir, diseño para fabricación», centrándose en perfilar un sistema partiendo de la base de una fácil producción o industrialización. Después de diez años trabajando en la idea, pasando cinco veces por el canal de ensayos, lograron parir lo que han nombrado como Crown FW.

En palabras de Moreu, apostaron por una técnica que se utiliza en la industria del hormigón, principalmente para obras como las extensiones de los puertos, que se llama deslizado y que se centra en el encofrado para estructuras verticales. A través del uso de diques flotantes se producirían los flotadores sobre los que más tarde se instalarían los molinos antes de partir hacia la zona de instalación. «En nuestra opinión era el método que tiene un mayor potencial para la industrialización del sector», resume.

A raíz de que su tecnología iba tomando forma y evolucionando, hubo un momento en que Seaplace apostó por tener un vehículo específico para la parte comercial, una spin-off que decidieron ubicar en Vigo, aprovechando por un lado la alta capacidad en industria naval de la zona y la oficina que la ingeniería ya tenía en la ciudad. Aquí tienen a 20 ingenieros trabajando en exclusiva para este proyecto.

De forma paralela, han ido patentando su solución en diferentes países. Tienen ya dos, pero la idea es llegar a unos 30. «Estamos discutiendo con los clientes, en Asia, Norteamérica y Europa, por supuesto. Seguimos el ritmo de la industria», apunta el director de Brezo.

Ahora, la empresa acaba de recibir una ayuda de 2,1 millones de euros del CDTI para certificar el diseño y los métodos de industrialización. El apoyo nace de haber sido reconocida con el Sello de Excelencia por parte del Consejo Europeo de Innovación (EIC, por sus siglas en inglés) y se enmarca en un proyecto de más 3,3 millones de euros de presupuesto para demostrar que Crown FW es una solución «sostenible, escalable y de bajo riesgo», mejorando así su «bancabilidad», la capacidad de atraer financiación. «Estamos tremendamente agradecidos, porque es un momento superimportante para la industria», celebra Moreu.