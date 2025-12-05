San Enrique entrega estructuras para un proyecto offshore de Dragados

Astillero San Enrique ha completado la entrega del primer lote de estructuras de acero para subestaciones eléctricas en alta mar contratadas por Dragados Offshore. Se trata del proyecto Balwin 1, desarrollado por el grupo español con la multinacional alemana Siemens, para una de las primeras plataformas de estaciones convertidoras HVDC de 2 gigavatios de potencia en el mundo.

Estas plataformas recogen la electricidad generada en alta mar por los aerogeneradores, la agrupan, convierten y la dirigen hacia tierra firme. «La participación en BalWin 1 permite a San Enrique consolidar su actividad en el sector offshore, complementando su trayectoria en construcción y reparación naval tradicional», ha indicado la compañía en un comunicado.