Nueva entrega de Aister: ya son seis interceptoras de narcos para la Guardia Civil
El astillero de Moaña finaliza la «Río Antas», que sigue a la «Río Guadalmedina» presentada el pasado mayo
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta ya con seis lanchas interceptoras para atrapar a los narcotraficantes del Estrecho. El astillero moañés Aister Aluminium Shipyard ha oficializado la entrega de una nueva patrullera HS60, en este caso bautizada como Río Antas.
Según explica la empresa, se trata de la primera del tercer contrato adjudicado a Aister y se suma a la Río Guadalmedina, presentada en mayo en la feria internacional de defensa Feindef.
Las HS60 fueron concebidas por el astillero bajo los requerimientos de la Guardia Civil, que buscaba embarcaciones de alta velocidad capaz de dar caza a las neumáticas que introducen droga por el sur de España.
Se trata de unidades con aspecto deportivo de 18 metros de eslora por 4,5 de manga y capaces de superar los 60 nudos.
Las dos unidades restantes del actual pedido están en construcción y serán entregadas a lo largo de los próximos meses.
En total, Aister se hizo con más de 19 millones de euros para la construcción de ocho unidades, comenzando con dos unidades. Tras los buenos resultados en el mar, la Guardia Civil encargó otras seis en dos contratos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días
- Un buque ro-ro de 200 metros de eslora solicita asistencia a 8 millas de la ría de Vigo