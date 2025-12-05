Nueva entrega de Aister: ya son seis interceptoras de narcos para la Guardia Civil

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta ya con seis lanchas interceptoras para atrapar a los narcotraficantes del Estrecho. El astillero moañés Aister Aluminium Shipyard ha oficializado la entrega de una nueva patrullera HS60, en este caso bautizada como Río Antas.

Según explica la empresa, se trata de la primera del tercer contrato adjudicado a Aister y se suma a la Río Guadalmedina, presentada en mayo en la feria internacional de defensa Feindef.

Las HS60 fueron concebidas por el astillero bajo los requerimientos de la Guardia Civil, que buscaba embarcaciones de alta velocidad capaz de dar caza a las neumáticas que introducen droga por el sur de España.

La Río Antas en plena maniobra por la ría de Vigo / Aister

Se trata de unidades con aspecto deportivo de 18 metros de eslora por 4,5 de manga y capaces de superar los 60 nudos.

Las dos unidades restantes del actual pedido están en construcción y serán entregadas a lo largo de los próximos meses.

En total, Aister se hizo con más de 19 millones de euros para la construcción de ocho unidades, comenzando con dos unidades. Tras los buenos resultados en el mar, la Guardia Civil encargó otras seis en dos contratos.