Lence sopla las 50 velas y celebra el papel decisivo de ganaderos y sector
REDACCIÓN
El Grupo Lence celebró sus 50 años de historia con un acto multitudinario en las instalaciones de la calle Agricultura, en el polígono de O Ceao, donde los ganaderos fueron los protagonistas. Carmen Lence, CEO del grupo, centró su discurso en el trabajo diario de los «300 ganaderos que colaboran con nosotros y que son la base sólida sobre la que se sostiene esta casa». También recordó que el éxito de la empresa se ha forjado con «esfuerzo, compromiso, resiliencia y sueños que poco a poco se hicieron realidad». También puso en valor que Grupo Lence es la única empresa gallega entre las diez lácteas más grandes de España, a pesar de que más del 40% de la leche que se consume procede de Galicia.
Entre otras autoridades, al acto acudió la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
